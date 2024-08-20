220 مدرسة خاصة بدبي تستقبل 24.9 ألف معلم استعدادا للعام الدراسي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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استقبلت أمس 220 مدرسة خاصة في دبي كوادرها الإدارية والتدريسية استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد، الاثنين المقبل، وشهد يوم أمس انتظام أكثر من 24 ألفاً و955 معلماً في مدارس دبي، حيث عقدت المدارس اجتماعات موسعة لمناقشة الأولويات التطويرية ووضع خطط الفصل الدراسي الأول.

وأكدت الإدارات المدرسية جاهزيتها لاستقبال الطلبة يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد إخضاع المعلمين لتدريب تخصصي ومهني ذاتي في كل مدرسة، لافتين إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد تعزيزاً للأنشطة التربوية والبرامج الإثرائية التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتحفيزهم على الإبداع والتفوق، كما طبقت المدارس خططاً إدارية شاملة للمرشدين والمعلمين والهيئة الإدارية، تتضمن إطلاق أنشطة مخصصة وجولات تعريفية لتهيئة الطلبة للعام الدراسي من الناحية النفسية، إلى جانب أنشطة تحضيرية مخصصة للطلبة الجدد.

وعلى مستوى الدولة، شهدت جميع المدارس انتظاماً في صفوف الكوادر الإدارية والتدريسية، وقامت الإدارات المدرسية بتنظيم اجتماعات تحضيرية مكثفة لمناقشة الأولويات الخاصة بكل مدرسة، مع التركيز على وضع خطط فصل دراسي مرنة تتماشى مع الأهداف التعليمية، وتم تدريب المعلمين بشكل تخصصي ومهني داخل المدارس، مما يعزز من قدراتهم على تقديم تعليم متطور يتماشى مع متطلبات العصر ويستجيب لاحتياجات الطلاب.

وقالت غدير أبوشمط، مديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية ونائب أول لرئيس شؤون التعليم في مجموعة جيمس للتعليم: التحضيرات لبدء العام الدراسي الجديد تجري بشكل جيد، حيث حرصنا على تطبيق خطة إدارية شاملة للمرشدين والمعلمين والهيئة الإدارية تتضمن إطلاق أنشطة مخصصة وجولات تعريفية لتهيئة الطلبة للعام الدراسي من الناحية النفسية، فضلاً عن إطلاق أنشطة تحضيرية تركز على التعامل مع الطلبة الجدد، وخاصة القادمين من خارج الدولة، لتعزيز اندماجهم مع المجتمع المدرسي .

وأوضحت سعاد أبو حرب، مديرة مدرسة دبي الوطنية، أن الاجتماع الذي عقد مع المعلمين ركز على الاستعدادات النهائية قبل بدء العام الدراسي، حيث تم استعراض الأهداف التعليمية والتربوية لهذا العام ومراجعة التقارير الخاصة بالتطوير .

وأكدت كلي ولكنسون، مديرة مدرسة نيو دون أن جميع الفرق التدريسية والإدارية عادت للعمل بكامل جاهزيتها لاستقبال الطلبة وتحقيق الأهداف التعليمية لهذا العام، مشيرة إلى أن المدرسة قامت بتنظيم عدة اجتماعات تحضيرية مع المعلمين لمراجعة خطط الفصل الدراسي الأول وضمان تطبيق أساليب تعليمية مبتكرة تواكب تطلعات الطلاب وتلبي احتياجاتهم.

خطة تدريبية

وقال وليد عرابي، نائب مدير مدرسة دبي الأمريكية، إن المعلمين انتظموا في الدوام بشكل كامل استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد، وبين أن المعلمين عقدوا عدة اجتماعات تحضيرية لمراجعة الخطط الدراسية ومناقشة أساليب التعليم الحديثة التي ستُطبّق هذا العام.

واستهلت الكوادر التربوية في المدارس الحكومية، أسبوع التطوير المهني، الذي يمتد من 19 أغسطس الجاري إلى 23 من الشهر نفسه، ويتضمن أسبوع التدريب التخصصي 64 ورشة عمل تدريبية متخصصة بعدد ساعات تدريبية تصل إلى 189 ساعة، وتهدف الورش إلى ضمان رفع جاهزية الكوادر التربوية للعام الدراسي القادم، ورفدهم بأحدث الوسائل التعليمية المبتكرة لتوظيفها بالشكل الأمثل خلال تأديتهم رسالتهم التربوية.

وتنظم وزارة التربية والتعليم أسبوع التطوير المهني، في معهد تدريب المعلمين بإمارة عجمان، لمعلمي 19 مادة ونشاطاً إثرائياً. ويركز أسبوع التطوير المهني على 3 فعاليات مصاحبة، ستكون يومي الخميس والجمعة، وهي أفكار ملهمة، والتربوي والموهوب لجميع المعلمين والقيادات التربوية، يوم الخميس المقبل، وفعالية رفاه ستكون للكوادر المدرسية، يوم الجمعة المقبل.

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