خطة عمل شاملة واستعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تطلق هيئة الشارقة للتعليم الخاص خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025 تزامناً مع حملة العودة للمدارس تحت عنوان «مدرستي تبتكر» والتي تبدأ خلال الفترة من 19 أغسطس وحتى 15 سبتمبر المقبل، للوقوف على جاهزية المدارس وتوافر كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة والمستمرة لتنمية وتعزيز قدرات الطلبة وضمان سلامتهم وفق أعلى المعايير، لاستقبالهم ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

ولفتت الهيئة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ زيارات ميدانية لفريق الرقابة لـ 129 مدرسة و145 حضانة و82 معهداً ومركزاً مرخصاً، حيث سيتم التركيز على مجموعة من الجوانب الهامة على رأسها النقل المدرسي، والتغذية وسلامة الوجبات، علاوة على جاهزية العيادات الصحية المدرسية، والأمن والسلامة عند المداخل الرئيسية للمدارس، بما يضمن التزام المؤسسات التعليمية باللوائح والقرارات والسياسات المعتمدة.

وتقوم الهيئة بإعداد خطة عمل شاملة تغطي العام الدراسي الجديد، تتضمن إعداد التعاميم والملفات والمواد التي سيتم مشاركتها مع المدارس، كما تسعى لبناء إطار تعاون وشراكات مع المنظمات الدولية لضمان تطبيق الاختبارات الدولية، حيث تتضمن خطة هيئة الشارقة للتعليم الخاص للعام الدراسي المقبل تطبيق مشروع «طور»، الذي يهدف إلى تحسين أداء المدارس في الاختبار الدولي PISA، وفق آلية ترتكز على مراجعة الخطط التطويرية.

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