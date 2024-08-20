انتهاء المرحلة الثانية من التحول الرقمي في جامعة أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفت جامعة أم القيوين، بالانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع التحول الرقمي الذي تم اعتماده في نظام الجامعة، وشمل التحول الرقمي في المجال الأكاديمي والإداري والمالي وضمان الجودة بالجامعة. وحضر الحفل الذي نظم في حرم الجامعة خالد عمر الخرجي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، ومدير الجامعة الدكتور جلال حاتم، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة.

وبدأ الحفل بكلمة الدكتور جلال حاتم، الذي استعرض استراتيجية التحول الرقمي للجامعة، وقال إن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية الجامعة الطموحة لتطوير الخدمات التعليمية والبحثية والإدارية، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية، منوهاً بأن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحسين تجربة الطلاب وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على حد سواء، وذلك من خلال تطبيق أنظمة ذكية تسهم في تعزيز الأداء الأكاديمي والإداري.

وأكد أهمية استمرار الجهود لإكمال جميع مراحل المشروع بنجاح، مشيراً إلى أن جامعة أم القيوين تسعى للارتقاء إلى مستوى الجامعات العالمية العريقة من خلال تطبيق أحدث التقنيات في جميع عملياتها الأكاديمية والبحثية والإدارية والمالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز