حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة ببرامج جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025

المصدر: وام

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبول 330 طالباً وطالبة ببرامج جامعة كلباء المختلفة بفصل الخريف للعام الأكاديمي 2024 – 2025، من بينهم 325 مواطناً ومواطنة و5 من أبناء المواطنات بالإمارة، بجانب قبول 83 من أبناء الإمارة من حملة شهادة الثانويات القديمة التي مضى عليها أكثر من 3 سنوات.

وأعلن عن اعتماد سموه، اليوم، خلال برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.

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