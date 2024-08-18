"أمريكية رأس الخيمة" تدشن برنامج بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي

المصدر: وام

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دشنت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة برنامج بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي يمتد لأربع سنوات ويوفر للطلاب فهماً متعمقاً للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

ويشمل البرنامج أساسيات الذكاء الاصطناعي ولغة الآلة والرؤية الحاسوبية والروبوتات ومعالجة اللغات الطبيعية

ويتيح العديد من الفرص بما في ذلك التدريب الداخلي ومشاريع التصميم التعاوني والمشاريع البحثية، ما يمكن الطلاب من تطبيق مهاراتهم واكتساب خبرة حقيقية في هذا المجال.

وقال البروفيسور ستيفن ويلهايت، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية في الجامعة الأمريكية برأس الخيمة إن إطلاق الجامعة برنامج بكالوريوس شامل في الذكاء الاصطناعي، يأتي استجابةً للتأثير غير المسبوق للذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمي وفي مختلف القطاعات، لافتا إلى أن البرنامج حظي بإقبال كبير من الطلاب المحتملين وعائلاتهم.

بدورها قالت الدكتورة خلود سلامة، الأستاذة المشاركة ورئيسة قسم علوم وهندسة الحاسوب في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة إن البرنامج جاء تلبية للطلب المتزايد على المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.

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