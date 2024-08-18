الجامعة القاسمية تعتمد 480 منحة دراسية 2024 - 2025

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أعلن مجلس أمناء الجامعة القاسمية برئاسة جمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة، عن اعتماد 480 منحة دراسية للعام الأكاديمي 2024 - 2025.

وتستقبل الجامعة القاسمية في هذا العام الأكاديمي الجديد الدارسين بعد أن ازداد عدد جنسيات طلبتها فأصبح 127 جنسية، يمثلون أكثر من نصف دول العالم، وهذا التنوع يعكس الجهود المستمرة للجامعة في استقطاب الطلبة من مختلف أرجاء العالم وتوفير بيئة تعليمية متميزة وسط تنوع عالمي من المقبولين في كلياتها، وهي الشريعة والدراسات الإسلامية، والآداب والعلوم الإنسانيّة، والاقتصاد والإدارة، والاتصال، وكلية القرآن الكريم.

وبهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس أمناء الجامعة القاسمية جمال الطريفي عن تقديره العميق لدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية، وقال: نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام سموه على دعمه اللامحدود والمتواصل للجامعة القاسمية، وتخصيص 480 منحة دراسية لتعكس اهتمام سموه الكبير بتوفير الفرص التعليمية للدارسين من مختلف دول العالم، وهو ما يعزز من دور الجامعة كمنارة أكاديمية عالمية تنشر الوسطية والاعتدال.

ولفت إلى مواصلة الجامعة القاسمية لرسالتها العالمية في إعداد الطلبة لخوض المستقبل بثقة.

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