23.4 ألف معلم وإداري يبدأون بعد غدٍ أسبوع التدريب التخصصي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تباشر الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، وعدد من المدارس التي تطبق المناهج الأجنبية، بعد غدٍ، أسبوع التدريب التخصصي، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار التحضيرات اللازمة لتهيئة الميدان واستقبال جموع الطلبة في 26 من الشهر الجاري.

ووضعت وزارة التربية والتعليم خطة محكمة بشكل يحقق الانسيابية في الدوام المدرسي لتفادي أي إشكاليات، وبطريقة تضمن إدارة المنشآت التعليمية بشكل منظم، وذلك لرفع جاهزية كوادر الميدان التربوي من معلمين وقيادات تربوية، من خلال أسبوع التدريب التخصصي الذي يصقل كفاءة الكوادر التدريسية وخبراتهم من خلال أحدث المستجدات في ممارسات التعليم والتعلم، إضافة إلى تعزيز دور القيادات التربوية في توفير البيئة التعليمية المثلى داخل المجتمع المدرسي.

ويشارك 23492 من الكادر التربوي في أسبوع التدريب التخصصي، الذي تضمن في نسخته لهذا العام ورشاً تدريبية ومنتديات تعليمية تغطي مختلف التخصصات والجوانب التربوية، إضافة إلى التدريب على أحدث التطبيقات التقنية بهدف توظيفها في تطوير الأساليب التعليمية، بما ينعكس على جهود الارتقاء بمستويات الطلبة وتحسين جودة التعليم ومخرجاته.

وبحسب آخر إحصائية لوزارة التربية والتعليم أظهرت القوائم الخاصة بأعداد المعلمين في المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة، أن إجمالي عدد المعلمين وصل إلى 20840، منهم 10760 في إمارة أبوظبي، بواقع 4904 في أبوظبي، و1027 في منطقة الظفرة، و4829 في العين، إضافة إلى 1873 في دبي، و2886 بإمارة الشارقة (1751 بالشارقة و1135 في شرقية الشارقة)، و1022 في عجمان، و428 في أم القيوين، و2261 في رأس الخيمة، و1610 في الفجيرة.

ويبدأ الطلبة في جميع المراحل الدراسية دوامهم الاثنين 26 أغسطس الجاري، حيث يبلغ عدد أيام التمدرس في العام الدراسي الجديد 185 يوماً، بواقع 16 أسبوعاً في الفصل الدراسي الأول، و11 أسبوعاً في الفصل الدراسي الثاني، و11 أسبوعاً للفصل الدراسي الثالث، ويبلغ إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية 6، مقسمة بين الفصل الأول والثالث بواقع 3 لكل منهما.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة الشتاء 16 ديسمبر المقبل للطلبة، و23 من الشهر ذاته للكوادر، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني في 6 يناير 2025، فيما تبدأ إجازة الربيع 24 مارس 2025 للطلبة، و31 من الشهر نفسه للهيئات التدريسية والإدارية والفنية، ويبدأ الفصل الدراسي الثالث 14 أبريل 2025، على أن تبدأ إجازة الصيف للطلبة في 30 يونيو، و17 يوليو للهيئات بأنواعها.

المعلمون بالمدارس الحكومية

10760 أبوظبي

1873 دبي

2886 الشارقة

1022 عجمان

1610 الفجيرة

428 أم القيوين

2261 رأس الخيمة

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