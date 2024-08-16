«المدرسة الرقمية» تنمي معارف 685 طالباً في المخيم الإماراتي الأردني

المصدر: مريجيب الفهود - وام

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استضاف المخيم الإماراتي الأردني فعاليات برنامج النادي الصيفي تحت إشراف إدارة المخيم وإدارة المدرسة الرقمية، وذلك التزاماً من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدورها الإنساني تجاه اللاجئين السوريين، واستثماراً لأوقات فراغ أبناء اللاجئين.

وقدمت المدرسة الرقمية ضمن برنامج النادي الصيفي أنشطة وبرامج تعليمية متعددة تغطي 6 مسارات رئيسية، تشمل المعارف العامة، والمهارات التقنية والمهنية، وتعليم اللغة العربية والإنجليزية، إضافة إلى أنشطة ترفيهية. وأوضح صالح راشد عبدالرحمن الطنيجي، مدير فريق الإغاثة الإماراتي، أن 685 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 16 عاماً استفادوا من الدورة.

من جانبه، أشار الدكتور وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية، إلى حرص المدرسة على توظيف التقنية في خدمة بناء مهارات ومعارف الطلاب خلال العام الدراسي، وكذلك في الفترة الصيفية عبر برنامج النادي الصيفي، الذي يجمع بين المعرفة والترفيه، حيث تم تخصيص ساعة ترفيهية رياضية ذهنية تضمنت أنشطة مثل الخط العربي، والرسم، والشطرنج، والأفلام الوثائقية. وأعرب الطلاب المشاركون في الدورة عن سعادتهم بهذا البرنامج الصيفي، بينما قدم أولياء أمورهم الشكر لإدارة المدرسة الرقمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

يجدر بالذكر أن «المدرسة الرقمية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2020 ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تعد أول مدرسة رقمية معتمدة ومتكاملة من نوعها بهدف تمكين الطلاب بخيارات التعلم الرقمي في المناطق التي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة أو المقومات التي يحتاجها الطلاب لمتابعة تعليمهم، كما توفر خياراً نوعياً للتعلم المدمج والتعلم عن بُعد بطريقة ذكية ومرنة، مستهدفة الفئات المجتمعية الأقل حظًا، واللاجئين، والنازحين، عبر مواد ومناهج تعليمية عصرية.

وفي مايو الماضي، أطلقت «المدرسة الرقمية» مرحلة جديدة من الشراكة مع وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية بتحويل مدرسة المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في منطقة مريجيب الفهود إلى مدرسة رقمية متكاملة، تشمل جميع المراحل الدراسية من الصف الأول الأساسي إلى الصف الـ 12.

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