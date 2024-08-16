414 طالباً مشاركاً في «مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم»

المصدر: دبي - البيان

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كشف الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، عن أن عدد الطلبة المسجلين في «مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم» فئة الذكور بلغ 414 طالباً، منهم 171 مواطناً، و243 وافداً، كما شارك 5 طلاب ببرنامج «قراء دبي»، وذلك لإمامة المصلين في صلاة التراويح، والقيام بمساجد إمارة دبي، خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: «إن الإنجازات والمراكز التي حصدها طلاب مشروع البر تؤكد التزام جمعية دار البر بتعزيز رعاية كتاب الله عز وجل، ودعم حفظته، ودورها الفعال بالمساهمة في تربية النشء والأجيال المتعاقبة، من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، على قيم وأخلاق القرآن، في ظل ذلك الدور الفعال والمثمر في ترسيخ الاعتدال والوسطية والتسامح، والتربية وتقويم السلوك، والتصدي للأخلاقيات الشاذة والسلوكيات السلبية والآفات الاجتماعية، وتعزيز التضافر المجتمعي والتلاحم الوطني».

وسجل مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم فئة الذكور، التابع لجمعية دار البر، 3 حافظين للقرآن الكريم، و6 مراكز متقدمة في مسابقة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الـ 26، خلال الربع الثاني من عام 2024.

وأوضحت جمعية البر دار البر أن الطلاب الخاتمين للقرآن الكريم خلال الربع الثاني من العام 2024 طالبَيْن من الجنسية السورية وهم: حسان سليم الحصيد البالغ من العمر47 عاماً ومحمد خليل إبراهيم البالغ من العمر14 عاماً والطالب الثالث من الجنسية اليمنية وهو عبد الرحمن عبد الملك البالغ من العمر 22 عاماً.

وبينت الجمعية بأن الطلاب الذين أحرزا مراكز متقدمة في مسابقة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها السادسة والعشرين هم طه على حسين عاشور الحاصل على المركز الثالث في فرع العشرين جزءا وعيسى محمد أكرم زاهيد الحاصل على المركز الثالث في فرع العشرة أجزاء وعبد الهادى أنور فاليل الحاصل على المركز الثالث في فرع الخمسة أجزاء.

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