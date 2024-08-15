«التربية»: 13 أكتوبر موعد اختبارات المهن التعليمية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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دعت وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التراخيص المهنية إلى حجز الاختبارات الخاصة برخص المهن التعليمية للعاملين في الميدان حالياً «معلمين – مهن مدرسية» والتي تلائم تخصصهم الوظيفي والمهني قبل تاريخ 15 سبتمبر المقبل للتقدم للاختبارات التي تعقد في 13 أكتوبر المقبل، وذلك من خلال https://tls.moe.gov.ae.

وعممت الوزارة جدول اختبارات أكتوبر المقبل الخاص بتراخيص المهن التعليمية، والتي من المقرر أن تشمل 10 اختبارات وتشمل: تخصص اللغة العربية للحلقتين الثانية والثالثة، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها لذات الحلقات، وتخصص الأحياء والفيزياء والكيمياء للحلقة الثالثة، وعلوم الحاسوب والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية، للحلقتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى الاختبار التخصصي للطفولة المبكرة ورياض الأطفال والاختبار المهني للحلقة الثانية والثالثة.

ووفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لعام 2022 بلغ إجمالي أعداد الحاصلين على الرخص المهن التعليمية والتخصصية في الميدان التربوي أكثر من 33 ألفاً و800 معلم بمختلف التخصصات في المدارس الحكومية والخاصة، ويهدف نظام رخص المهن التعليمية إلى قياس أداء العاملين في قطاع التعليم لضمان قدرتهم على مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية ولإتاحة المجال لتطويرهم المستمر ودعمهم بحسب برامج دعم ذات فاعلية، وضمان تزويدهم بمستوى عال من المعرفة والكفاءة، ولتقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلبة بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التعليم في الدولة ويضمن مواكبة متطلبات عصر المعرفة والتحديات المستقبلية.

وتتفرّع رخص المهن التعليمية إلى 3 أنواع هي: «رخصة المعلم»، وتستهدف جميع معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات.

والرخصتان الثانية والثالثة هما: «رخصة القيادات المدرسية» التي تستهدف المديرين ونوابهم و«رخصة المهن المدرسية» التي تستهدف أمناء المكتبات، ومراكز مصادر التعلم وأمناء المختبرات ومساعدي المعلمين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين واختصاصي توجيه وإرشاد، بالإضافة إلى رخصة المهن المدرسية الخاصة اختصاصي أصحاب الهمم.

أهداف

وحددت الوزارة أهدافاً تعكس أهمية رخص المهن التعليمية منها تحقيق المعايير العالمية في التعليم، تسليط الضوء على الكفاءات المتميزة في الميدان التربوي، والتطوير المستمر للمعلم ورفع مستوى كفاءاته، والارتقاء بمستوى أداء الطلبة في ضوء أفضل الممارسات الحديثة والعالمية، ومن الأهداف أيضاً حصر القدرات المختلفة للمعلمين.

وأكدت الوزارة في وقت سابق إمكانية تقدم أي معلم في الدولة لاختبار رخصة المهن التعليمية في حال كان لديه هوية إماراتية، دون اشتراط عمله في مدرسة حكومية أو خاصة، وتحرص إدارة ترخيص المهن التعليمية على توفير نماذج تدريبية لاختبارات رخصة المعلم، لتمكن معلمي الحلقتين الثانية والثالثة من التعامل مع الاختبار المهني، مؤكدة أن الاختبارات التدريبية متوفرة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

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