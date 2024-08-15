1700 طالب وطالبة انضموا لكليات جامعة زايد

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبلت جامعة زايد العام الأكاديمي الجديد بالترحيب بالطلاب والطالبات المستجدين الذين انضموا إلى أسرة الجامعة للالتحاق بالعام الدراسي 2024 - 2025.

وذكرت إدارة التسجيل والقبول أن العدد تضاعف مقارنة بالأعوام الماضية، ويأتي هذا الإنجاز ليبرز مكانة الجامعة كوجهة رائدة للتعليم الجامعي المتميز، حيث أوضحت الإدارة أن أكثر من 1700 طالب وطالبة انضموا لكلياتها السبع، وهو رقم يزيد بمعدل الضعف مقارنة بالعام الدراسي الماضي 2023 - 2024.

وتأتي هذه الزيادة بعد إعلان الجامعة عن زيادة عدد برامجها الأكاديمية، ويغطي هذا التوسع مجموعة متنوعة من التخصصات، توفر للطلبة فرصاً تعليمية غنية ومتنوعة.

تخصصات

وعبر مدير جامعة زايد بالإنابة، الأستاذ الدكتور مايكل آلين، عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال: «مع بداية العام الأكاديمي الجديد، نتطلع للترحيب بجميع الطلبة الجدد في جامعة زايد، ويسرنا أن نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على التخصصات المتاحة، التي تضاعفت أكثر من مرة مقارنة بالأعوام الماضية».

وأضاف: «تلتزم الجامعة بدعم جميع الطلبة للوصول إلى قدراتهم الكاملة، ونشكرهم جميعاً على مشاركتهم الفعالة خلال فعاليات أسبوع «يا هلا» المخصص لتوجيه الطلبة المستجدين بمتطلبات الحياة الجامعية وأساسيات النجاح الأكاديمي، ونؤمن بأن هذا العام سيكون مليئاً بالفرص والتحديات التي ستسهم في تطوير مهارات الطلاب والطالبات وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية».

مبادرة

وأوضح أن التوسع في قائمة البرامج الأكاديمية من جهة قابله إطلاق الجامعة مبادرة جديدة لإثراء التجربة الطلابية من جهة أخرى، حيث أطلقت الجامعة مبادرة «Uniquely ZU»، التي تتيح للطلبة قابلية تتبع أنشطتهم المشتركة بالمناهج الدراسية طوال فترة وجودهم في الجامعة ورسم خريطة لتحديد أهم المهارات المرتبطة بتخصصاتهم وإتقانها لتلبي بذلك تطلعاتهم المستقبلية، وتعدهم بشكل مناسب لسوق العمل.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تركز على تنمية الكفاءات الأساسية للطلبة، مثل المشاركة الاجتماعية والقيادة والاستعداد المستقبلي والعقلية المرنة.

وفي إطار حرص جامعة زايد على توفير تجارب تعليمية رائدة، تم تطوير مبادرة «Uniquely ZU» وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة في أبرز الجامعات العالمية في آسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية.

وتتميز هذه المبادرة المبتكرة بنظام نقاط ومستويات يتيح تسجيل ومتابعة إنجازات كل طالب وطالبة، إضافة إلى المهارات التي يكتسبونها خارج الفصول الدراسية، وتعزز المبادرة قدرة الطلبة على التخرج بنسخة موثوقة ومتميزة من سيرهم الذاتية، التي تعكس إنجازاتهم، وتحدد كفاءاتهم ومهاراتهم بدقة، ما يسهم في تعزيز فرصهم للوصول إلى تطلعاتهم المهنية المستقبلية بسهولة وثقة.

يعكس نجاح جامعة زايد في جذب مجتمع طلابي متنوع وموهوب التزامها الراسخ بخطة ومشاريع مئوية دولة الإمارات 2071.

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