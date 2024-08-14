23.5 ألف معلم وإداري يبدأون الاثنين العام الدراسي 2024 - 2025

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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يبدأ 23,492 معلماً وإدارياً الإثنين المقبل الموافق لـ19 أغسطس الجاري العام الدراسي 2024 - 2025، وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن الهيئات التدريسية والفنية والإدارية، ستعود للعمل بعد الإجازة الصيفية ضمن أسبوع التطوير المهني الذي يهدف إلى تعزيز مهارات وكفاءات الكوادر التربوية، وسيعقد الأسبوع مع بداية كل فصل دراسي.

ووفقاً للتقويم سيبدأ الطلبة دوامهم في جميع المراحل الدراسية يوم الإثنين الموافق لـ26 أغسطس الجاري، ويشتمل العام الدراسي الجديد على 185 يوماً من التمدرس موزعة على 16 أسبوعاً في الفصل الدراسي الأول، و11 أسبوعاً في كل من الفصل الدراسي الثاني والثالث، ويبلغ إجمالي أيام الإجازات الرسمية 6 أيام، موزعة بين الفصلين الأول والثالث.

ومن المقرر أن تكون فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في الفترة من 27 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2024، وسيتم تحليل النتائج وإصدارها في الفترة من 13 إلى 17 يناير 2025، على أن تبدأ إجازة الشتاء يوم 16 ديسمبر المقبل، وتكون يوم 23 من شهر ديسمبر للكوادر بمختلف أنواعها.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 6 يناير 2025، وأما فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني فستكون من 10 إلى 19 مارس 2025، وستعلن نتائجها في الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025، على أن تبدأ إجازة الربيع يوم 24 مارس 2025 للطلبة، و31 من الشهر نفسه للهيئات التدريسية والإدارية والفنية.

وينطلق الفصل الدراسي الثالث يوم 14 أبريل 2025، وتبدأ فترة الاختبارات لنهاية الفصل الدراسي الثالث في الفترة من 10 إلى 19 يونيو 2025، وسيتم تحليل نتائج نهاية العام وإصدارها في الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو 2025.

الزي المدرسي

وبدورها حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 53 منفذاً لبيع الزي المدرسي للعام الأكاديمي المقبل 2024-2025، لطلبة المدارس الحكومية من رياض الأطفال لغاية الصف الـ12، ووفرت الزي المدرسي في وقت مبكر ليتسنى لأولياء الأمور الحصول على المقاسات وما يلزمهم قبل انطلاقة العام الدراسي، كما وضعت المؤسسة ضوابط تتعلق بالمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام المدرسي وهي: وجوب ارتداء الزي وفق التصميم المعتمد لكل مرحلة تعليمية، والحرص على ارتداء الزي بمظهره الأنيق والمرتب والنظيف، وارتداء أحذية مسطحة سوداء اللون ومغلقة بالكامل أو أحذية رياضية سوداء وجوارب بيضاء.

ويرتدي الطلبة الأحذية الرياضية مع الزي المدرسي الرياضي خلال أيام حصص الرياضة أو الأنشطة الصفية واللاصفية. وكذلك ضرورة أن يتوافق طول الشعر وتسريحاته مع قيم المجتمع المحلي وأن يكون لونه طبيعياً. وبينت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنه يمنع وضع طلاء الأظافر ومساحيق التجميل في المدرسة.

وأشارت إلى أنه على طالبات الحلقة الثالثة تغطية الرأس بارتداء «شيلة سوداء» مع الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد. ومن الضوابط أيضاً أن يرتدي الطلبة الذكور ملابس بيضاء أسفل الكندورة الإماراتية مع التزامهم بارتداء «العصامة» مع حذاء رسمي أو رياضي، كما على الطلبة جميعهم الالتزام بارتداء الزي الرياضي في الحصة الرياضية حسب الجدول المدرسي المعتمد.

ويتوفر الزي في 53 منفذاً منها 12 في أبوظبي، و10 في العين، و8 في دبي، و10 في الشارقة، و4 منافذ في السلع والوقن والقوم وجزيرة دلما، و3 منافذ في الفجيرة، ومنفذان في كل من عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.

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