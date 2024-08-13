جامعة الإمارات تطرح 4 برامج أكاديمية جديدة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، إحاطة إعلامية للإعلان عن انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة للعام الأكاديمي 2024 - 2025، إلى جانب الإعلان عن برنامج استقبال الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الجدد، وبدء العام الأكاديمي الجديد، وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد، مدير جامعة الإمارات بالإنابة: «تستهل جامعة الإمارات عامها الأكاديمي الجديد برؤية طموحة، حيث تطرح هذا العام 4 برامج أكاديمية جديدة هي بكالوريوس العلوم في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس العلوم في رياضيات علم البيانات، والدكتوراه في الهندسة البيئية، والدكتوراه في البيانات الجغرافية، إضافة إلى الإعلان عن تقديم 15 فرصة للمشاريع البحثية الجديدة، وتمويل 234 مشروعاً بحثياً في عام 2024، وإرسال 394 مشروعاً بحثياً للتقييم الخارجي».

وفي إطار التوسع في استقطاب أعضاء هيئة التدريس، أوضح بأنه سينضم إلى الجامعة هذا الفصل أكثر من 26 عضو هيئة تدريس، و9 محاضرين، و42 أستاذاً زائراً، و 9 أساتذة غير متفرغين. كما تم استقطاب 4 باحثين في كليات الهندسة وتقنية المعلومات والزراعة والطب البيطري، والمركز الوطني للمياه والطاقة، وذلك لدعم استراتيجية البحث العلمي في الجامعة 2023 - 2026.

وفي إطار حرص جامعة الإمارات على تعزيز البحث العلمي، أكد الأستاذ الدكتور أحمد مراد إطلاق الجامعة عدداً من البرامج والفرص البحثية المحلية والدولية منها: برنامج التمويل البحثي المشترك بين جامعة الإمارات وجامعة الشارقة، وبرنامج التمويل البحثي المشترك مع جامعة سن يت سين الصينية، وبرنامج التمويل البحثي المشترك مع جامعة نانجينغ التكنولوجية بسنغافورة، وإطلاق دورة بحثية جديدة وضمن برنامج التمويل البحثي المشترك بين جامعة الإمارات وجامعة السلطان قابوس».

وأكد أن جامعة الإمارات تمضي قدماً بمسيرتها الأكاديمية الحافلة بالريادة والتقدم، نحو تحقيق المزيد من النجاحات الأكاديمية والبحثية، معززة دورها كجامعة وطنية رائدة ومؤسسة بحثية شاملة، تستشرف آفاق المستقبل.

وأشار إلى حرص جامعة الإمارات على دعم الطلبة الباحثين، وتشجيعهم على المشاركة في تمثيل جامعة الإمارات من خلال مشاركتهم الفاعلة في المؤتمرات المحلية والدولية، وذلك بالتنسيق المسبق مع الجامعة، وذلك بهدف تطوير المهارات واكتساب المعارف وصقل الخبرات وتبادل المعارف.

من جانبها قالت الدكتورة سعاد محمد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات: «إن عدد الطلاب المستجدين المقبولين هذا العام، بلغ 5636 طالباً وطالبة من المواطنين وأبناء المواطنات، بالإضافة إلى الطلبة العائدين من الخدمة الوطنية، كما تم قبول 1193 طالباً سيتجهون إلى الخدمة الوطنية لهذه الدورة، علاوة على قبول 557 طالباً في الدراسات العليا بين ماجستير ودكتوراه».

وأضافت: «تم قبول 478 طالباً وطالبة من الطلبة الدوليين من داخل وخارج دولة الإمارات ممن تنافسوا على الحصول على المنح الدراسية التي توفرها الجامعة حسب المعايير والسياسات، كما وتم قبول 3 طلاب من أوائل الثانوية العامة في كليات الطب والعلوم الصحية، والهندسة، وتقنية المعلومات».

وتعد جامعة الإمارات صباح اليوم برنامجاً تعريفياً لاستقبال الطلبة المستجدين، حيث تم تصميم برنامج استقبال لهم ولذويهم للتعرف على الجوانب الأكاديمية واللاصفية المهمة للطالب الجامعي وإحاطتهم بالسياسات واللوائح المتبعة، وتعريفهم بالحرم الجامعي ومرافقه، وتوضيح إرشادات الأمن والسلامة.

كما ستطلق الجامعة عدداً من البرامج اللاصفية والمبادرات خلال هذا العام الأكاديمي التي تدعم الطالب الجامعي أكاديمياً وتساهم في بناء المهارات المستقبلية للطالب مثل برنامج رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين، وبرنامج الدعم الأكاديمي. كما وسيتم تنظيم عدد من المعارض التي تهدف إلى تعريف الطالب الجامعي بسوق العمل.

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