برنامج صيفي في العين يعزز روح الانتماء والولاء لدى الطلبة

المصدر: العين- جميلة إسماعيل

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يعزز برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 24 الذي أطلقته جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل تحت شعار «عقول مبتكرة.. بيئة مستدامة»، روح الانتماء والولاء لدى الطلبة ويسهم في صقل شخصيتهم وتطوير مهاراتهم.

البرنامج تشرف عليه 25 إماراتية تربوية ومتخصصة في التعامل مع الشرائح الطلابية، وتعكف المشرفات على إعداد جيل مؤهل، والتأكيد على دورهم الاجتماعي المهم في تعزيز القيم الوطنية عبر تشجيعهم على المشاركة الفعالة ببناء المجتمع وخدمة الوطن.

وقالت مريم حمد الشامسي، أمين عام مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان: «يضم فريق «بصمة خالدة» المشرف على برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 24 نخبة من الإماراتيات اللاتي أخذن على عاتقهن تحقيق النجاح لجميع أنشطة البرنامج، الأمر الذي يدل على الروح الوطنية والإحساس بالمسؤولية المجتمعية تجاه مستقبل هذا الوطن وأجياله القادمة، والحرص في الوقت ذاته على تشجيع المواهب وتعزيز الإبداع والابتكار».

وبدورها قالت الدكتورة نعيمة عبد اللطيف قاسم، المدير الإداري: يعمل البرنامج على صقل مهارات الطلبة وتمكينهم لاستكشاف فرص جديدة في الإبداع والابتكار، وجعلهم نموذجاً يحتذى لاستشراف المستقبل، وتعزيز الازدهار والتطور، وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية والبناء والريادة الاستراتيجية. وأوضحت المشرفة مريم العامري أن الهدف الأسمى لفريق «بصمة خالدة» هو الإسهام في بناء أجيال المستقبل المؤمنة الواعية بهويتها الوطنية القادرة على الإبداع، والابتكار والريادة.

وأشارت المشرفة موزة عبد الله النيادي إلى ضرورة تلبية الحاجة الأساسية لتطوير مهارات الناشئة في الإجازة الصيفية. وأضافت: «نجتهد في إعداد المشاركين بالبرنامج الصيفي لمواجهة تحديات العصر عبر برامج تعليمية متكاملة وورش عمل متخصصة، سعياً لتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من التميز بمجالاتهم، لتحقيق الأهداف السامية التي تتمثل في بناء جيل قادر على التفكير النقدي والإبداعي، وحل المشكلات بفعالية وتوفير بيئة تثقيفية وترفيهية محفزة تشجع على الابتكار والتعاون».

كما قالت المشرفة مريم علي المحيربي: «تتنوع الأنشطة والورش والرحلات التي ينفذها برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 24 بين ترفيهية، وفنية وتراثية، وتهدف جميعها إلى تنمية المحافظة على القيم الأصيلة وتعزيز الممارسات السلوكية والإبداعية والبيئية الصحيحة».

وثمنت المشرفة نورة العامري، الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي توليه الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وحرصها ومتابعتها الدائمة للبرنامج الصيفي، والذي أسهم في الارتقاء بالفعاليات، وتحقيق المستهدفات الرامية إلى إثراء المجتمع بالأنشطة الهادفة، بما يعزز استدامة النجاح الذي تحقق في النسخ الماضية.

وقالت المشرفة آمنة محمد الجابري: «يقع على عاتق أولياء الأمور دور كبير في تعزيز وصقل مهارات أبنائهم، وذلك إدراكاً منهم لما تمثله البرامج والمراكز الصيفية من قيمة حيوية في استثمار الوقت خلال الصيف، وكذلك رعاية المواهب الناشئة للطلاب والطالبات. وإشرافنا كإماراتيات على برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 24 يتمثل من خلال توسيع مدارك المشاركين، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم، واكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها، وتوجيهها بصورة علمية سليمة».

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