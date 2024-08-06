وزارة التربية والتعليم والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات وأكاديمية الإعلام الجديد تطلق المرحلة الثانية من برنامج "صنّاع المعرفة"

المصدر: البيان

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أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وأكاديمية الإعلام الجديد، المرحلة الثانية من برنامج صناع المعرفة التي تستهدف المعلمين والطلاب من إمارة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، والتي تستمر حتى 15 أغسطس الجاري، بهدف تدريب 150 معلماً وطالباً وتأهيلهم لصناعة 2500 مقطع فيديو تعليمي مبتكر.

ويستهدف البرنامج تأهيل نخبة من المعلمين والطلبة إعلامياً وتدريبهم على صناعة محتوى رقمي بأسلوب مبتكر وفعال يناسب مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عبر الاستعانة بأدوات ومفردات تناسب العصر وتساهم في تحويل المواد العلمية إلى محتوى ترفيهي يدعم الثقافة ويساهم في زيادة التحصيل الدراسي.

ويمنح البرنامج المعلمين والطلبة خلال 50 ساعة تعليمية لإنشاء محتوى تعليمي مناسب لمواقع التواصل الاجتماعي للمجتمع المحلي والعربي والعالمي، الأمر الذي يساهم في نشر الثقافة، ويؤدي إلى توسيع نطاق وصول المعرفة إلى جمهور أكبر خارج الفصول الدراسية التقليدية.

برنامج ريادي مبتكر

وأكد المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم أن برنامج صناع المعرفة يعد أحد البرامج التعليمية الريادية المبتكرة ويهدف إلى تمكين أجيال المستقبل والمعلمين من صناعة محتوى تعليمي وترفيهي بطرق حديثة ومؤثرة من خلال توظيف أحدث التقنيات المتقدمة بما يسهم في الارتقاء بمهارات الطلبة وتمكينهم من أدوات المستقبل، لافتاً إلى أن البرنامج يحفز المستفيدين منه على الإبداع والابتكار وتقديم محتوى تعليمي متنوع غير تقليدي يضمن تعزيز معارف الطلبة وتطويرها.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في إطلاق المبادرات النوعية لتطوير التعليم وبيئته، بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية، مشيدًا في هذا السياق بالتعاون الكبير والبناء مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وأكاديمية الإعلام الجديد في تنفيذ البرنامج الذي شهد منذ إطلاقه إقبالاً كبيراً من قبل الطلبة والمعلمين.

محتوى هادف وجذاب

وقالت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: "إن برنامج "صناع المعرفة" يسهم في إثراء الساحة التعليمية بمحتوى هادف وجذاب، وقد استقطبت المرحلة الثانية من البرنامج نحو 500 طلب مشاركة فيما وقع الاختيار على 150 طلب مشاركة"، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى حققت نتائج إيجابية وساهمت في تمكين 77 معلماً وطالباً من مهارات صناعة المحتوى الرقمي المبتكر".

وأضافت الحمادي: ستعمل الأكاديمية من خلال مساقات وبرامج وورش تدريبية مبتكرة على تعزيز قدرات منتسبي البرنامج وترسيخ خبراتهم بمواقع التواصل الاجتماعي التي بات لها حضورها الفاعل وتأثيرها الكبير في تحديد التوجهات، ما يسهم في مساعدتهم على التألق والإبداع على الساحة الرقمية وتقديم محتوى تعليمي فعال وجاذب للجمهور المستهدف.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تقدم للمشاركين في المرحلة الثانية من البرنامج تدريبات تساعدهم على صياغة المحتوى الرقمي بأساليب مبتكرة، ما يضمن لهم الانتشار والوصول السريع إلى الجمهور المستهدف، كما تعرفهم إلى أحدث الاستراتيجيات والاتجاهات المتبعة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى تعليمي ترفيهي هادف.

وسائل تعليمية

ويتدرب المشاركون في برنامج صناع المعرفة من المعلمين والطلاب على صناعة محتوى مبتكر يراعي خوارزميات الوصول والانتشار ويستخدم أسلوب السرد القصصي والصور ومقاطع الفيديو والرسوم التوضيحية والألعاب التعليمية وغيرها من الوسائل التي تساعد على تبسيط المفاهيم العلمية المعقدة وتوضيح الأفكار بطرق شيقة ومبتكرة، وهو ما يؤدي إلى تحفيز الطلبة على المشاركة الفعالة في العملية التعليمية.

وتشمل محاور وموضوعات التدريب الأساسية خلال المرحلة الثانية من برنامج صناع المعرفة، إنشاء محتوى يدعم ويغطي المواد التعليمية الأساسية (اللغة العربية – العلوم – الرياضيات – السنع والتربية الأخلاقية - التربية الإسلامية) بأسلوب مبتكر وشيق.

فيما تشمل محاور وموضوعات التدريبات الإثرائية، إنشاء محتوى إثرائي يدعم الثقافة والمعارف العامة ويحبب في المواد التعليمية وتشمل: "الثقافة، والرياضة والصحة، والفضاء، والعلوم والتكنولوجيا، والبيئة، والاستدامة".

سرد قصصي

وسيتدرب المشاركون في المرحلة الثانية من برنامج صناع المعرفة على فنون السرد القصصي، حيث يجري تدريبهم على اختيار أفكار إبداعية مبتكرة لمحتواهم الرقمي وكتابة سيناريو مؤثر وجذاب يناسب المحتوى التعليمي، كما يتدربون على أساسيات إنتاج نص احترافي للمحتوى الرقمي، وطرق الحصول على المعلومة من مختلف المصادر والمواقع، وكيفية صياغة أفكارهم بطريقة فعالة ومبتكرة.

كما يتلقى المشاركون تدريبات مكثفة على طرق عرض محتواهم بطريقة روائية مشوقة في أقل من دقيقة واحدة، كما يتعلم المشاركون مبادئ الكتابة والتحرير الإعلامي، وتنظيم المعلومات بطريقة جذابة وفعالة للجمهور.

كما يتدرب المشاركون في المرحلة الثانية من البرنامج على التصوير وإنتاج مقاطع فيديو، حيث يتلقون تدريبات على أساسيات التصوير ويتعرفون على أدواته التقنية والإبداعية، مثل أهمية الإضاءة في التحكم في الصورة وكيفية خلق الإضاءة الدرامية والتباين، حيث يدرب البرنامج المشاركين على أحدث التقنيات الرقمية في مجال التصوير والتي تواكب أحدث الأنظمة المعمول بها في العالم الرقمي، الأمر الذي يساعدهم على معايشة الواقع الإعلامي والتعامل بحرفية مع أدواته المستحدثة من خلال تقنيات متطورة تساعدهم على تقديم محتوى جذاب.

أساسيات النشر

وفي دورة أساسيات نشر المحتوى الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، سيتعرف المنتسبون إلى استراتيجيات النشر التي يمكن أن تساعدهم على إدارة وقتهم بشكل أكثر فعالية وتساهم في الحفاظ على تفاعل قوي وثابت مع الجمهور المستهدف، وتحسين وصول حسابات المشاركين على محركات البحث المختلفة، كما يتعرف المشاركون في هذه الورشة على أخلاقيات نشر أي محتوى سواء على المستوى الشخصي أو الرسمي وبما يساهم في بناء منصات للتواصل الاجتماعي جاذبة للمتلقي.

كما يتدرب المشاركون على اختيار المنصات الاجتماعية المناسبة لكل محتوى لضمان وصول إنتاجاتهم بشكل فعال إلى الجمهور المستهدف، حيث يقدم البرنامج تحليلاً للجمهور لضمان تحقيق أقصى تأثير ممكن. كما يتدرب المنتسبون على طرق نشر المحتوى بكفاءة تتناسب مع خوارزميات الوصول والانتشار، الأمر الذي يساهم في انتشار محتواهم بين الجمهور المستهدف بطريقة سريعة.

كذلك ستلقى المنتسبون تدريبات على أساسيات التحليل، لمعرفة مقاطع الفيديو الأكثر نجاحاً في الوصول والانتشار، وهل سيؤدي تكرارها إلى إحراز النجاح مرة أخرى وكيفية اختيار المجال الأفضل ونوع المحتوى المناسب للتخصص فيه.

ويخضع المنتسبون لبرنامج صناع المعرفة في المرحلة الثانية لعدد من التدريبات التي تشمل مسارات تعليمية مختلفة، حيث يشاركون في دورة تدريبية حول كتابة السيناريو ورواية القصص، وفيها يتعرف المنتسبون على كيفية إنتاج النصوص المكتوبة، لإنشاء أفضل مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي. كما يشارك المنتسبون في دورة في مونتاج الفيديو باستخدام تطبيقات بسيطة تشمل أساسيات تصميم الإضاءة والصوت.

يذكر أن المرحلة الأولى من برنامج صناع المعرفة استهدفت المعلمين والطلبة في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، وشارك في البرنامج 77 منتسباً 36 طالباً و41 معلماً)، حيث استمر ثلاثة أسابيع، خضع فيها المشاركون لخمسين ساعة تدريبية، قدمها 20 من المحاضرين وصناع المحتوى المختصين.



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