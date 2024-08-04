متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار يختتم «المخيم الصيفي للشباب»

المصدر: العين - وام

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اختتم متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار فعاليات «المخيم الصيفي للشباب» أول من أمس والذي استمر على فترتين لطلبة وطالبات مدينة العين، حيث يعد تجربة جديدة وفرصة للمشاركين لتعلم واكتساب مهارات جديدة ومتنوعة، عن طريق التجربة وتنفيذ المشاريع، لإثراء المعرفة ضمن بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.

وقال الدكتور عيسى الرميثي المدير التنفيذي لمتنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار: يسعى المتنزه إلى تحقيق رؤيته الاستراتيجية ليكون مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال تنظيم برامج ومخيمات تستهدف الطلبة، وتشجعهم على خوض تجربة ريادة الأعمال ووضع حلول مبتكرة للتحديات الحالية.

وأضاف: تهدف هذه المبادرات إلى المساهمة في تطوير المجتمع وتزويد شباب الغد بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء مجتمع أكثر استدامة وازدهاراً، مشيراً إلى اعتزازهم بتقديم هذه الفرص التعليمية والتطويرية التي تثمر إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

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