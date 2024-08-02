جامعة الشارقة تطرح برنامج الدكتوراه في العلوم الصيدلانية

المصدر: الشارقة - «وام»

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أعلنت كلية الصيدلة في جامعة الشارقة عن طرح برنامج «دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلانية»، يعد الأول من نوعه في الدولة، ويقدم فرصة فريدة من نوعها للعاملين في مجال الصناعة الدوائية والأوساط الأكاديمية والهيئات الدولية، ومقدمي الرعاية الصحية، ليكونوا قادة المستقبل في هذه القطاعات.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، إن جائحة «كورونا» أثبتت للعالم أهمية وجود كوادر بشرية مؤهلة في كل دولة تعمل في مجال تقديم الرعاية والخدمات الصحية، وتقوم الجامعة بعمل العديد من الدراسات بصفة دورية حول البرامج الأكاديمية والمهنية، التي تحتاج إليها القطاعات المختلفة في الدولة، خاصة القطاع الطبي والصحي، ما يجعلها تطرح برامج أكاديمية ومهنية تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

من جانبه أكد الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، أن برنامج «دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلانية» يعد البرنامج الأول والوحيد من نوعه في الدولة، ويهدف إلى تزويد الطلبة بالمعرفة المتقدمة والمساقات العلمية لإجراء البحوث المميزة والنوعية في مجال العلوم الصيدلانية، وإعداد الطلبة لتلبية متطلبات سوق العمل في الصناعة الدوائية والأوساط الأكاديمية والهيئات الدولية، ومقدمي الرعاية الصحية، ليكونوا قادة المستقبل في هذه القطاعات.

ولفت الدكتور كارم الزعبي، عميد كلية الصيدلة، إلى أن البرنامج، ينقسم إلى ثلاثة مسارات هي: اكتشاف وتصميم الأدوية، والصيدلانيات والصيدلة التكنولوجية، وعلم الأدوية، مشيرا إلى أن الجامعة توفر لطبة البرنامج من خلال معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية المختبرات المزودة بأحدث التقنيات والأجهزة، مما يساهم في خلق بيئة مثالية لإجراء البحوث العلمية الصيدلانية المبتكرة مما يعزز تجربة التعلم لطلبة البرنامج ويمكنهم من إجراء دراسات علمية غير مسبوقة واستكشاف منهجيات جديدة والمساهمة في تطوير العلوم الصيدلانية

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