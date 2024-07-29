شما بنت محمد لـ« البيان »: الطلبة المبتعثون يعكسون صورة مشرقة للإمارات

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن الطلبة المبتعثين يعكسون صورة مشرقة للإمارات، مشيرة إلى أن الابتعاث يؤثر بشكل إيجابي على الهوية الوطنية، من خلال تعزيز الانتماء للوطن والتعلق بالقيم والتقاليد، وعبر اختلاط الثقافات وخوض تجارب جديدة بالدول الأخرى، يمكن لطلبتنا فهم التنوع وقبول الاختلافات الثقافية، ما يعزز روح التسامح والتعايش.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد لـ«البيان»: «سعدتُ بلقائي الطلبة الإماراتيين المبتعثين في بريطانيا بالتنسيق مع الملحقية الثقافية بسفارة الدولة، وتحدثت معهم عن الهوية الوطنية وتأثير الابتعاث على الهوية».

وأشارت إلى حرصها خلال حديثها مع الطلبة على بيان أهمية وجود منهج يرسخ مرتكزات الشخصية الإماراتية في مراحل التعليم الأولى، مؤكدةً أهمية وعي الأجيال وتعرفهم على التاريخ الإماراتي، وأهمية اللغة العربية كأحد مرتكزات الشخصية الإماراتية. وأكدت ضرورة حرص الطلبة في الخارج على هويتهم الإماراتية كونهم سفراء للوطن، مع التعرف على الثقافات الجديدة من البلدان التي يدرسون فيها. وقالت: إن الشباب الإماراتيين نموذج للتأثير الإيجابي والملهم في العالم، وهم فعلياً يعكسون ويجسدون في الوقت ذاته صورة مشرقة للتقدم الحاصل في جميع الميادين في الدولة، حيث تعزز الإمارات من حضور ومشاركة الشباب في المسار التنموي، عبر عدة مستويات، تبدأ بالاستماع لآرائهم، وتعزيز مشاركتهم في عمليات التخطيط والتنمية.

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