جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ترعى مسابقة بريكس للقرآن

المصدر: موسكو - البيان

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رعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مسابقة «بريكس للقرآن الكريم» التي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو في الفترة من 24 إلى 26 يوليو الجاري والتي نظمت بالتعاون مع الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس المفتين في روسيا.

وأكد الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة خلال كلمته التي ألقاها في الحفل الختامي أهمية المسابقة في خدمة القرآن الكريم ومعانيه وقيمه الكبرى التي شكلت إنسانية الإنسان في أسمى صورها وأبهى حلتها وأعمق معانيها.

وقال إن ما شهدته المسابقة من إقبال كبير على صعيد المشاركة فيها دليل على نجاحها وأثرها الطيب على المستوى الإقليمي والساحة الدولية بصفة عامة.

وقال إن مشاركة الإمارات في هذه المسابقة القرآنية تعبير منها عن مواصلتها السير على نهجها الأصيل الذي أسسه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في العناية بكتاب الله في إطار حرص الدولة على نيل شرف خدمته والعناية به وتكريم أهله.

وأضاف الظاهري أن لدولة الإمارات دوراً كبيراً في تعزيز المبادرات الرامية إلى العناية بالقرآن الكريم وحفظه ونشر تعاليمه ومعانيه من خلال المراكز التي تضم طلاباً وطالبات من جميع أنحاء العالم ومن خلال ترجمة معاني القرآن الكريم ومعانيه والاحتفاء به وبأهله.

وفي ختام كلمته، تقدم بالشكر إلى سماحة المفتي راوي عين الدين، رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا على الدور الذي يضطلع به في الاحتفاء بالقرآن الكريم وتعزيز قيم المواطنة والسلم لدى مسلمي روسيا ولأعضاء الإدارة الدينية في موسكو لما بذلوه من جهود كبيرة في دعم المسابقة، والإسهام في نجاحها وتحقيق مراميها وأهدافها.

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