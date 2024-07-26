جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تفتح باب المشاركة في البرنامج التنفيذي المكثف

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن فتح باب تقديم طلبات المشاركة في «البرنامج التنفيذي - المكثف» الجديد، المخصص لـ 30 مسؤولاً تنفيذياً على المستويين العالمي والمحلي خلال شهر أكتوبر المقبل، فيما سيتم إغلاق باب التسجيل في البرنامج بتاريخ 25 سبتمبر المقبل.

وجرى فتح طلبات المشاركة في الدفعة الأولى من البرنامج، الذي يعتبر نسخة مخصصة ومكثفة، مدتها ستة أيام، من البرنامج التنفيذي التابع للجامعة.

وسينطلق البرنامج بيوم تعريفي بتاريخ 20 أكتوبر المقبل، وسيشهد البرنامج تنظيم محاضرات في حرم الجامعة بمدينة مصدر في أبوظبي، وجولات ميدانية وأنشطة ثقافية وفعاليات تواصل، وذلك خلال الفترة ما بين21 - 25 أكتوبر 2024.

ويشمل منهاج البرنامج التعريف باستراتيجية الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليط الضوء على دراسات حالة في القطاع، تغطي مجالات متعددة، بدءاً بالروبوتات، وصولاً إلى القطاعي الصناعي والطاقة.

فعاليات

وسيتمكن المشاركون خلال الزيارات الميدانية وفعاليات التواصل، من الاطلاع على كيفية اعتماد المؤسسات في دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى.

وسيتم اختيار 30 مشاركاً دولياً ومحلياً من الإمارات، ممن يرغبون في حضور معرض «جيتكس جلوبال».

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