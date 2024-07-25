505 طلاب في الراشدية استفادوا من البرنامج الصيفي لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت شرطة دبي مُمثلة في مجلس الروح الإيجابية، وقسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومركز شرطة الراشدية ونادي بالرميثة الرياضي، برنامجاً للأنشطة الصيفية للطلبة القاطنين في منطقة اختصاص المركز، استفاد منه 505 طلاب تم تقسيمهم على فترتين صباحية ومسائية.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن البرنامج الصيفي للطلبة في منطقة الراشدية يأتي ضمن البرامج التي تعكف القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيمها خلال فترة الصيف من أجل تعزيز التواصل مع الطلبة ونشر الوعي لهم حول العديد من الظواهر السلبية والخدمات المقدمة من شرطة دبي لهم.

ومن جانبها، أكدت فاطمة بوحجير أن البرنامج الصيفي يأتي ضمن الجهود المُستمرة لمجلس الروح الإيجابية في توعية أفراد المجتمع من أجل المساهمة في خفض الظواهر السلبية.

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