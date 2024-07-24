باحثون بجامعتي خليفة ومانشستر يحققون إنجازاً علمياً

المصدر: أبوظبي - وام

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يتعاون باحثون من مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد ومركز البحوث والابتكار في الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مع نظراء لهم بجامعة مانشستر في المملكة المتحدة في تطوير جهاز جديد باستخدام الغرافين، يهدف لإحداث تحول في تكنولوجيات الجيل التالي لخلايا الوقود الهيدروجيني والحوسبة والتحفيز.

وأظهرت نتائج البحث المشترك إمكانية الضبط الدقيق لخصائص صفيحة الغرافين بالاعتماد على المجالات الكهربائية لتتمكن الصفيحة من استضافة تيارات البروتونات والإلكترونات، وبالتالي إعداد مرحلة تطوير جهاز يمكنه خدمة كل من ذاكرة الكمبيوتر والوظائف المنطقية.

ونشر الباحثون النتائج بورقة بحثية بعنوان «التحكم في نقل البروتونات والهدرجة في الغرافين ثنائي الأقطاب» بمجلة نيتشر العلمية متعددة التخصصات.

وأكد الدكتور أحمد الدرة، نائب رئيس أول في البحث والتطوير في جامعة خليفة أهمية أن تقود الجامعة هذه الدراسة، وأن تتعاون في العديد من التخصصات لتحقيق هذا الاكتشاف الرائد، ويعكس هذا البحث المتقدم، الذي نشر في مجلة نيتشر، التطورات الكبيرة في تطبيقات المادة.

بدوره قال مارسيلو لوزادا- هيدالغو، محاضر أول وباحث في الجمعية الملكية بجامعة مانشستر ومشرف علمي في هذا التعاون: «إن الفهم الشامل للربط ما بين خصائص النقل الإلكتروني والأيوني في الأسطح القطبية في المواد ثنائية الأبعاد يجسد مرجعية، يستفاد منها على مختلف الصعد العلمية، التي تشمل مجالات الفيزياء والتحفيز وعلم السطوح».

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