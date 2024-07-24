مركز محمد بن راشد للفضاء يفتح باب التسجيل في المخيم المهني لطلبة الثانوية

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التسجيل في «المخيم المهني» لطلبة الثانوية، الذي يهدف إلى توفير تجربة تدريبية تعليمية في الأقسام الإدارية والتقنية التابعة لمركز محمد بن راشد للفضاء لاكتشاف شغفهم بمهن المستقبل، وسيقام المخيم في الفترة ما بين 5 و23 أغسطس وعلى مدار 3 أسابيع متتالية.

وأشار المركز إلى أنه يمكن للراغبين من طلبة الثانوية ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً التسجيل مجاناً في المخيم من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الموضح على منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمركز، وسينعقد المخيم الأول في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس، في حين سينظم المخيم الثاني خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس.

ويقام المخيم الثالث في الفترة بين 19 و23 أغسطس. ويأتي تنظيم المخيم المهني ضمن مبادرات مركز محمد بن راشد للفضاء لدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في هذا المجال، بما يعزز بناء جيل قادر على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتقنياتها، بهدف تطوير حلول مختلفة لتحديات المستقبل، وتستهدف المبادرة تزويد الشباب بتجربة استثنائية لاستكشاف علوم الفضاء، من خلال دروس نظرية وعملية وتطبيقية فريدة وأنشطة تعليمية وتثقيفية، يقدمها خبراء ومختصون بعلوم الفضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء،.

ويعتبر المخيم التعليمي بمثابة فرصة مهمة للطلبة المهتمين بهذا المجال لتكوين رؤية شاملة حول اكتساب مهارات جديدة في مجال الاستشعار عن بعد والأقمار الاصطناعية. كما يهدف المخيم لإعداد الشباب وتطوير مهاراتهم اللازمة لمواكبة علوم الفضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي تلك النوعية من المهارات والمعرفة المهمة التي باتت ضرورة تفرضها علينا مستجدات العلوم والتكنولوجيا تحت تأثير التقدم التكنولوجي، والسعي لمواكبة وتيرة هذا التطور على المستوى الإقليمي والدولي.

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