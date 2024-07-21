«الفجيرة العلمي» ينال درع الريادة والتميز في الملتقى الدولي بسراييفو

المصدر: الفجيرة - البيان

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اختتم نادي الفجيرة العلمي مشاركته في الملتقى العلمي الدولي 2024 المقام في معرض إكسبو سراييفو في البوسنة والهرسك والتي شهدت إقبالاً واسعاً من المبتكرين والمخترعين الشباب من أكثر من 20 دولة مشاركة.

وتسلم النادي شهادات ودروع المشاركة، حيث نال درع الريادة والتميز من قبل اللجنة المنضمة في توجيه الشباب لشغل أوقات فراغهم بالعلوم والتكنولوجيا بعد مشاركة ناجحة وإشادة دولية بمستوى الشباب المشارك بوفد النادي في المعرض ومستوى المشاريع العلمية التي شاركوا بها.

وقال أنطونيو فان ريمبك رئيس منظمة ملسيت بأوروبا: إننا فخورون بمثل هذه الفئة من الشباب اليافع ونقدر ما يبذله نادي الفجيرة العلمي في تمكينهم والعمل على إكسابهم المهارات الفنية والمهنية.

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