«حمدان بن محمد الذكية» تشارك في المؤتمر السنوي لمعهد الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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شارك الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، في المؤتمر السنوي لمعهد الشرق الأوسط 2024 الذي تنظّمه جامعة سنغافورة الوطنية في سنغافورة، كعضو بارز في جلسة تحمل عنوان: «التعليم من أجل تحقيق التقدّم الوطني: المقاربة بين الرؤية والمناهج والابتكار»، والتي ركّزت على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدول العربية في إعداد شبابها للمستقبل كقوى عاملة فاعلة في الاقتصاد، وأكّد خلال كلمته على أهمية التحوّل في التعليم من كونه خدمة إلى منفعة عامة، وعلى ضرورة تأصيل مفهوم التعلّم مدى الحياة، وضرورة وصول جميع شرائح وفئات المجتمعات إلى التعليم بأحدث وسائل التكنولوجيا والاتصال. وشهد المؤتمر مشاركة حليمة يعقوب، رئيسة جامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية والرئيسة السابقة لسنغافورة؛ وشان تشون سينغ، وزير التعليم في سنغافورة؛ وجمال السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية سنغافورة.

وقال الدكتور منصور العور: «التعليم هو أداة قوية للتنمية والتقدم الوطني. ومن خلال تعزيز ثقافة الابتكار والبحث والتفكير الريادي، يمكننا تحسين جودة التعليم بشكل كبير والتأثير إيجابياً على الاقتصاد وترسيخ نهج التعلّم مدى الحياة بين مختلف فئات المجتمع، لأنه من الضروري جعل المعرفة متاحة للجميع دون استثناء، بغض النظر عن خلفية المتعلمين أو مرحلتهم العمرية في الحياة، واعتبار أن التعليم يشكل موارد أساسية يستفيد منها الجميع».

وأضاف: «نؤمن في جامعة حمدان بن محمد الذكية بأن يكون التعليم دائم التطور والتكيف مع متطلبات الاقتصاد العالمي المتغيرة ويواكب جميع المتغيرات في شتى مجالات المعرفة. وتحرص الجامعة الذكية على ضمان ألا يكون المتعلمون مجرد متلقين للمعرفة فقط، بل أن يكونوا على استعداد تام للنجاح المهني في عالم متغيّر على الدوام».

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