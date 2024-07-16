سلطان بن أحمد: جامعة الشارقة ضمن الأفضل عالمياً

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن الجامعة غدت ضمن الأفضل بين الجامعات العالمية وفقاً لعدد من التصنيفات العالمية، آخرها تصنيف U.S.News العالمي الذي احتلت فيه جامعة الشارقة المركز الأول على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وحلت في المركز الرابع على مستوى الجامعات في دول الوطن العربي.

إشادة

وأشار سموه إلى أن جامعة الشارقة جاءت في المركز الـ55 بين الجامعات في قارة آسيا، بينما حلت في المركز الـ261 عالمياً في القائمة التي ضمت 2250 جامعة ومعهداً على مستوى العالم، مشيداً سموه بجهود العاملين في الجامعة من مجلس أمناء وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة، الذين أسهموا بشكل فعال في تحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يحسب لإمارة الشارقة.

وأوضح سمو رئيس جامعة الشارقة، أن تحقيق الإنجازات يأتي بفضل الرؤية الحكيمة التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

والذي اتخذها فريق العمل نهجاً له، حيث تفوقت الجامعة على كبرى الجامعات العريقة حول العالم في العديد من الاختصاصات والمجالات، الأمر الذي أسهم بارتقائها في الترتيب، ومن هذه المجالات العلوم والتكنولوجيا الخضراء المستدامة، والعلوم الهندسية، إضافة إلى علوم الطاقة والوقود والنشر العلمي.

وأشاد سموه بالقفزة الكبيرة التي شهدتها جامعة الشارقة في مجال الاقتباسات التي يستقيها العلماء والباحثون من المحتوى العلمي الخاص بالجامعة، حيث جاءت الجامعة في فئة 1 % وحققت المرتبة الـ38 وتعد من أكثر الجامعات اقتباساً في العالم.

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