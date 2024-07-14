إعلان نتائج اختبارات الإعادة للعام الدراسي 2023-2024 يومي الأربعاء والخميس
أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن موعد نتائج اختبارات الإعادة للعام الدراسي 2023-2024 من خلال صفحة الطالب من خلال الرابط التالي: http://lms.ese.gov.ae وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 17 و18 يوليو 2024.
سيتم إعلان نتائج اختبارات الإعادة وفقاً للآتي:
من الصف الـ 9 إلى الصف الـ 12 يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.
من الصف الـ 4 إلى الصف الـ 8 يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024.
يرجى العلم بأن إعلان النتائج سيكون في تمام الساعة الـ 10 صباحاً، ويمكنكم طباعة الشهادات في تمام الساعة الـ 8 مساءً بحسب التواريخ المعلنة.
للاستفسار عن نتائج اختبارات الإعادة يرجى التواصل مع الفريق المعني من خلال منافذ استقبال المتعاملين والمتوفرة على مستوى الدولة:
كافة المدارس في إمارة أبوظبي
إمارة دبي - روضة الورقاء
إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين - مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي - عجمان
إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية - وزارة التربية والتعليم - خورفكان
إمارة رأس الخيمة - مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي - رأس الخيمة