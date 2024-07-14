إعلان نتائج اختبارات الإعادة للعام الدراسي 2023-2024 يومي الأربعاء والخميس

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن موعد نتائج اختبارات الإعادة للعام الدراسي 2023-2024 من خلال صفحة الطالب من خلال الرابط التالي: http://lms.ese.gov.ae وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 17 و18 يوليو 2024.

سيتم إعلان نتائج اختبارات الإعادة وفقاً للآتي:

من الصف الـ 9 إلى الصف الـ 12 يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.

من الصف الـ 4 إلى الصف الـ 8 يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024.

يرجى العلم بأن إعلان النتائج سيكون في تمام الساعة الـ 10 صباحاً، ويمكنكم طباعة الشهادات في تمام الساعة الـ 8 مساءً بحسب التواريخ المعلنة.

للاستفسار عن نتائج اختبارات الإعادة يرجى التواصل مع الفريق المعني من خلال منافذ استقبال المتعاملين والمتوفرة على مستوى الدولة:

كافة المدارس في إمارة أبوظبي

إمارة دبي - روضة الورقاء

إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين - مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي - عجمان

إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية - وزارة التربية والتعليم - خورفكان

إمارة رأس الخيمة - مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي - رأس الخيمة

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