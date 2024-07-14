جامعة الشارقة تقدم برامج جديدة وخصومات 50 % للطلبة المتفوقين

المصدر: الشارقة - البيان

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تشهد عمليات التسجيل وحجز المقاعد في جميع الكليات والتخصصات بجامعة الشارقة إقبالاً كبيراً من الطلاب والطالبات، الذين حرصوا ومنذ اليوم الأول لظهور نتائج المرحلة الثانوية على الحضور وتسلم استمارات القبول وحجز المقاعد.

وأكدت الدكتورة عائشة بوخاطر مدير إدارة القبول أن الجامعة تمنح خصماً بنسبة 50 % على الرسوم الفصلية للفصل الدراسي الأول للطلبة الحاصلين على معدل (90 %) أو أكثر في الثانوية العامة، كما تمنح الجامعة نسبة خصم 30 % على إجمالي الرسوم الدراسية الفصلية عن الفصل ذاته الذي يتميز فيه الطالب في الدراسة ويحصل على معدل 3.8، أما الكليات الطبية فيحصل الطالب على خصم 40 % إذا حصل على معدل 90 %، وذلك لتشجيع الطلبة على التميز في دراستهم الأكاديمية. كما يحصل الطالب على خصم 50 % طوال سنوات الدراسة بشرط المحافظة على معدل 3.00 في برامج الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء التطبيقية وعلوم الأرض البترولية والاستشعار عن بُعد في كلية العلوم، وكذلك خصم 50 % لجميع برامج كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

وأكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، أن الجامعة طرحت برامج جديدة لتلبي احتياجات سوق العمل ورغبات المتقدمين للجامعة، وهذا يأتي بعد دراسة السوق المحلي والعالمي بهدف التأكد من رفد المجتمع بما يحتاجه من خبرات للمساهمة في تطوير المجتمع وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة في سوق العمل، وفي هذا العام فتحت الجامعة باب التسجيل لعدد من برامج البكالوريوس الجديدة وهي: بكالوريوس العلوم في الاقتصاد، والتي تطرحه كلية إدارة الأعمال. وبكالوريوس العلوم في هندسة الميكاترونكس والروبوتات، والتي تطرحه كلية الهندسة، وبكالوريوس القانون باللغة الإنجليزية وتقدمه كلية القانون.

قبول

وصرحت الدكتورة عائشة بو خاطر، مدير إدارة القبول في جامعة الشارقة أن العدد الإجمالي لعدد طلبات الالتحاق بالجامعة بلغ حتى الآن نحو 4900 طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 5500 مع انتهاء فترة التسجيل، وتم إعطاء عرض للقبول لعدد 4071 منهم، ولا يزال باب التقديم مفتوحاً حتى شهر أغسطس، ونظراً للإقبال الشديد الذي يفوق القدرة الاستيعابية للكليات الطبية والعلوم الصحية فسوف ينتهي التقديم لهذه الكليات منتصف شهر يوليو الحالي، أما باقي الكليات سوف يستمر باب التقديم مفتوحاً حتى 12 أغسطس الشهر المقبل.

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