طلاب جامعة أبوظبي يطورون تطبيقاً ذكياً لتوعية الموظفين بالأمن السيبراني

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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قام فريق من قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بكلية الهندسة في جامعة أبوظبي بتطوير نظام متكامل يهدف إلى تحسين وعي الموظفين بالأمن السيبراني من خلال تطبيق ويب تفاعلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتم تطوير المشروع من قبل الطلاب فتحي الخطيب، أحمد حسنة، غانم المرر، وأحمد شريف بإشراف الدكتور مراد الرجب، حيث يعكس مدى التزام جامعة أبوظبي بتقديم تعليم عالي الجودة وإعداد طلابها لمواجهة التحديات الحديثة في مجالات متعددة بما في ذلك الأمن السيبراني.

وبحسب الفريق فإن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة في ظل تزايد الهجمات السيبرانية، مما يستدعي تعزيز وعي الموظفين بمخاطر الأمن السيبراني وتقديم حلول فعالة لمواجهتها.

ويوفر هذا النظام حلاً عملياً من خلال تقديم محتوى تدريبي مخصص يساعد الموظفين على فهم التهديدات السيبرانية وكيفية التصدي لها بكفاءة.

كما يمثل النظام نموذجاً رائداً في استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي السيبراني، حيث يحتوي التطبيق على مستشار سيبراني ذكي يستخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لتقديم توصيات ودعم مخصص لكل مستخدم. ويمكن للموظفين الوصول إلى دورات تدريبية، اختبارات دورية، وتحليلات أداء لمتابعة تقدمهم وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

ويقدم التطبيق تجربة تعليمية تفاعلية تشمل اختبارات قصيرة وتقييمات دورية، حيث يتم تخصيص المحتوى التعليمي بناءً على أداء الموظف في التقييمات، مما يضمن تلقي كل موظف التدريب المناسب لاحتياجاته الخاصة. كما يمكن للموظفين الاستفادة من المستشار السيبراني الذكي للحصول على إجابات فورية على أسئلتهم المتعلقة بالأمن السيبراني.

مما يعزز فهمهم واستعدادهم لمواجهة التهديدات السيبرانية. يعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز وعي الموظفين بالأمن السيبراني وحمايتهم من التهديدات الرقمية المتزايدة.

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