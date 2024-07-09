انطلاق برامج «صندوق الوطن» في 17 مدرسة و5 جامعات

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن، التي انطلقت، أمس، في أكثر من 17 مدرسة ومركزاً ثقافياً و5 جامعات على مستوى الإمارات، إقبالاً كبيراً من جانب طلاب المدارس والجامعات الإماراتية، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وركزت الأنشطة الثقافية والترفيهية والوطنية والرياضية على تعزيز الهوية الوطنية وتشجيع الابتكار والإبداع وتمكين الشباب.

وضمت البرامج الصيفية لصندوق الوطن، 4 برامج رئيسية هي: «قدوتي» و«فكرتي» وبرنامج «لغة القرآن» الذي ينطلق لأول مرة لطلاب المدارس، إضافة إلى برنامج «فرسان القيم» المخصص لطلاب الجامعات لأول مرة، وحرص القائمون على برامج وأنشطة الصندوق أن تحمل جميعها شعاراً واحداً هو: «هوية وطنية قوية ومستدامة» ركائزها التمكين والإنتاجية والمسؤولية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، إن دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ستظل وطناً يجتمع فيه الجميع على أهداف وطنية واضحة تتمثل في تنمية الإنسان ولا سيما الشباب والأجيال الجديدة، وتمكينهم وتدريبهم وفق أحدث ما وصل إليه العالم، إضافة على تعزيز قيم الوطن الأصيلة في نفوسهم، وجعلهم أكثر اعتزازاً بهويتهم وانتمائهم لهذا الوطن.

وبمناسبة انطلاق أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن، وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك بإطلاق أوسمة التميز لطلبة المدارس والجامعات المشاركين في هذه الأنشطة وفق شروط ومحددات واضحة، حيث يتم اختيار وتكريم الأفراد والمجموعات المتميزة الذين يبرزون بإبداعهم وتميزهم في البرنامج الصيفي، ويتم اختيار الحاصلين على هذه الأوسمة بناء على قيم القيادة والإبداع والتميز التي يظهرونها خلال مشاركتهم في البرنامج.

إبداع

وأضاف معاليه، أن الهدف من إطلاق هذه الأوسمة هو تشجيع الجميع على بذل المزيد من الجهد والإبداع في مجالات الهوية الوطنية، وتكريم المتميزين منهم وتشجيعهم على الاستمرار في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، إضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني والفخر بالهوية الإماراتية لدى جميع المشاركين.

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