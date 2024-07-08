53 منفذاً لبيع الزي المدرسي للعام الأكاديمي 2024 - 2025

المصدر: ​دبي-رحاب حلاوة

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في إطار استعدادات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للعام الأكاديمي الجديد 2024-2025، أعلنت المؤسسة عن إتاحة الزي المدرسي الموحد للطلبة من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر في كافة المدارس الحكومية، بمنافذ البيع التابعة للولو هايبر ماركت، بالإضافة إلى ذلك يمكن الحصول على الزي المدرسي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمجموعة، مما يوفر خدمة التوصيل لتسهيل العملية على أولياء الأمور والطلبة، و يتميز هذا الزي بتصميمه الذي يناسب جميع الفئات العمرية عبر مختلف المراحل الدراسية.

وأعلنت المؤسسة عن توفير الزي المدرسي في 53 منفذ بيع معتمد موزعة على مستوي الدولة، لتسهيل عملية الحصول على الزي المدرسي وضمان توفيره في جميع الأوقات، حيث تم توفير 12 منفذاً في أبوظبي والظفرة، بينما تشمل منطقة العين 9 منافذ، وفي دبي تتوفر 9 منافذ، وفي الشارقة 11 منفذاً، ويتوفر منفذان في عجمان، و3 منافذ في أم القيوين، و4 منافذ لكل من رأس الخيمة والفجيرة.

وحددت المؤسسة عددًا من الضوابط ضمن دليل الزي المدرسي الصادر عنها أخيرًا، مؤكدة على أهمية التزام جميع الطلبة الالتزام بارتداء الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد لكل مرحلة دراسية، مع التأكيد على أن يظهروا بمظهر لائق، ويتعين على الطلبة ارتداء أحذية مغلقة بالكامل باللون الأسود مع جوارب بيضاء، ويمكنهم ارتداء أحذية رياضية أثناء دروس الرياضة أو الأنشطة الخارجية.

وشددت المؤسسة على تسريحات الشعر الطبيعية مطلوبة، حيث لا تُقبل التسريحات المبالغ فيها، كما يجب على الطلاب ارتداء الكندورة البيضاء بشكل كامل مع الالتزام بارتداء (العقال) و(الغترة) أو الحذاء، ويُطلب من جميع الطلبة ارتداء الزي الرياضي المناسب أثناء دروس التربية البدنية والأنشطة الرياضية، كما يُمنع استخدام طلاء الأظافر أو المكياج الظاهر في المدرسة، مؤكدة على إجراء فحوصات منتظمة للتأكد من الالتزام بلوائح الزي المدرسي، وفي حال عدم الالتزام سيتم التواصل مع أولياء الأمور لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتدعو المؤسسة جميع أولياء الأمور والطلاب إلى زيارة أحد منافذ البيع المعتمدة لشراء الزي المدرسي في أقرب وقت ممكن لضمان الجاهزية للعام الدراسي الجديد.

وتبدأ أسعار الزي المدرسي بـ117 درهماً للزي بواقع طقم للطلبة الذكور في رياض الأطفال، و180 درهماً لطقم للإناث، و140 درهماً للذكور في الحلقة الأولى، و209 دراهم للإناث، و80 درهماً للذكور في الحلقتين الثانية والثالثة، و233 درهماً للإناث في الحلقة الثانية، و247 درهماً للإناث في الحلقة الثالثة.

أما سعر السترة الشتوية فيبلغ 46 درهماً للطلاب من رياض الأطفال لغاية الحلقة الثانية، و56 درهماً لطلبة الحلقة الثالثة.

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