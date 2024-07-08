5167 طالباً وطالبة ضمن «أجيال الشرطة» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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تواصل الدورة الصيفية «أجيال الشرطة»، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الفجيرة، جهودها للعام التاسع عشر على التوالي، في استقطاب طلاب وطالبات المدارس مع نهاية الفصل الدراسي، ليشهد هذا العام إقبالاً كبيراً بمشاركة واسعة لـ 617 طالباً وطالبة من أبناء الإمارة، تم قبولهم وفق الشروط المعتمدة، بهدف استثمار العطلة الصيفية وتحفيز إمكاناتهم بأنشطة مفيدة، والعمل على غرس قيـم الولاء وتعميق الانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز المشاركة الإيجابية في بناء الوطن.

ونجحت القيادة العامة في تدريب حوالي 3512 طالباً منذ انطلاق الدورة في عام 2003 وحتى العام الماضي، في حين سجلت 1038 طالبة التحقن بالدورة منذ خمسة أعوام بعد أن فتحت القيادة العامة أبوابها للفتاة الإماراتية باعتبارها نصف المجتمع وشريكاً رئيسياً في عملية التنمية الشاملة.

وأكد اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن دورة أجيال الشرطة تأتي بتوجيهات ورعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، ومتابعة حثيثة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، إيماناً من سموهما بأهمية الوعي الأمني لدى كل أفراد المجتمع وخصوصاً النشء، لما يمثلونه من ثروة إنسانية في المجتمع.

ولفت اللواء الكعبي إلى أن الدورة سجلت ارتفاعاً في عدد الملتحقين بالدورة بنسبة 47% لتصل أعداد المنتسبين إلى نحو 5167 طالباً وطالبة على مدار 19 عاماً، خضع فيها المنتسبون لبرنامج تدريبي لحركة المشاة وفك وتركيب الأسلحة والرماية الحية والتمارين الرياضية، إلى جانب برنامج أكاديمي مكثف يرسخ المعلومة ويسهم في تكوين الشخصية السليمة للنشء.

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