جامعة الشارقة تطرح «بكالوريوس العلوم بهندسة الميكاترونكس»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطرح جامعة الشارقة من خلال كلية الهندسة أحدث برامجها الأكاديمية المتخصصة، وهو برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الميكاترونكس والروبوتات، والذي من المقرر أن تبدأ الدراسة به خلال فصل الخريف للعام الأكاديمي 2025/2024م المقبل. وذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة التطورات الحديثة وتلبية احتياجات سوق العمل في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وأوضح الدكتور عبد الوهاب بن محمد عميد كلية الهندسة، أن برنامج هندسة الميكاترونكس والروبوتات هو الطريق لمستقبل مليء بالابتكارات الرائدة والتكنولوجيا المتطورة، مشيراً إلى أن هذا المجال الحيوي المتعدد التخصصات يجمع بين الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وهندسة الحاسوب والاستفادة منها في تصميم وإنشاء أنظمة وآلات متطورة وذكية تعمل على تغييرات جذرية في مجال التكنولوجيا وصناعة الروبوت.

كما يهدف هذا المجال إلى الاستفادة من أحدث الأدوات والتقنيات لإحداث تغيير في مجموعة واسعة من الصناعات، والرعاية الصحية، والزراعة، وغيرها. فهو يربط المبادئ العلمية الأساسية بالتطبيقات العملية والواقعية، ويعزز الابتكار المستدام والقابل على التكيف، ويفتح هذا النهج الشامل إمكانيات جديدة للأنظمة الذكية، والآلات المستقلة، والتعاون بين الإنسان والروبوت، مما يعمل على رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية والسلامة.

وأكد الدكتور محمد أحمد الشعبي، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية والهندسة النووية، ومنسق البرنامج، على أهمية هذا التخصص الذي يركز على إنشاء نظام متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، ومدة الدراسة به أربع سنوات دراسية بمعدل 132 ساعة، يدرس خلالها الطالب مجموعة من المساقات العلمية والعملية التي تأهله للعمل في مختلف مجالات سوق العمل المحلية والدولية ذات الصلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز