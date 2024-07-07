«جائزة الشارقة للتفوق» تدعو إلى استثمار الإجازة لتنمية مهارات الطلبة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، التابعة لهيئة الشارقة للتعليم الخاص، إلى اغتنام الإجازة الصيفية لتنمية مهارات الطلبة من خلال الالتحاق بالأنشطة والفعاليات الشبابية.

وكشفت أن تلك المشاركات تعزر من التقدم لجائزة الشارقة للتّفوق والتّميّز التّربويّ.

وأكدت الجائزة أهمية دور الميدان التربوي والمجتمع في استثمار الإجازة الصيفية بشكل مثمر وبناء، لتمكين وتدريب الطلبة من مختلف الأعمار على المهارات الأساسية وتوسيع مداركهم، وتطوير مواهبهم وقدراتهم بشكل مستدام، وهذا يسهم في تعزيز مشاركتهم في الجائزة وتحقيق تطلعاتهم نحو عطلة مفيدة وهادفة. وفي هذا الصدد، أكد علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، على أهمية استثمار فترة العطلة الصيفية في تنمية رصيد الطلبة الفكري والإبداعي في كافة المجالات.

وأوضح أن هذا الاستثمار لا يخدم فقط تأهيلهم للمراحل التعليمية اللاحقة، بل يسهم أيضاً في مشاركتهم الفعّالة في فئات الجائزة التي تهدف لخدمة المجتمع المدرسي والمحلي والأسر بشكل عام.

من جانبها، أكدت علياء إبراهيم الحوسني، مدير إدارة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، على أهمية دور الأسرة في مساندة أبنائهم، وتشجيعهم على الالتحاق بالفعاليات الصيفية للاستفادة وسد أوقات فراغهم، موضحة أن هذه الفعاليات المميزة السّنويّة في الإمارة تساهم بشكل كبير في اكتشاف وتطوير المهارات والمواهب.

كما أوضحت أن العطلة المدرسية الصّيفيّة تمنح الميدان التربويّ مساحة زمنية مواتية لتحديد الفئة التي يرغبون بالمشاركة فيها عبر بوابة المشترك وهي: https://award-shj.ae/، والمباشرة في إعداد الملفات المطلوبة، واستكمال متطلبات التّسجيل للمشاركة. وأكدت ضرورة التأني والتركيز في اختيار الفئة والاطّلاع على شروطها ومعاييرها بشكل واعٍ؛ لتعزيز فرص الفوز والتميز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز