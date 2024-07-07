جامعة الإمارات تحتفي بأوائل الثانوية العامة وتؤكد دعمها لهم

المصدر: العين - وام

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أعرب معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، عن فخره بإنجازات طلبة الثانوية العامة، باعتبارهم رواداً لمستقبل الدولة وسفراء لرؤيتها الطموحة.

وأوضح، بمناسبة إيفاد وفد من الجامعة للقاء وتهنئة أوائل الثانوية العامة بتميزهم الأكاديمي، أن هذه المبادرة تأتي تأكيداً لالتزام جامعة الإمارات بدعم المتفوقين، وتشجيعهم على مواصلة تحقيق النجاحات في مسيرتهم العلمية، إيماناً من الجامعة بأهمية الاستثمار في تعليم الشباب وتمكينهم من الاضطلاع بواجباتهم نحو المستقبل المنشود على أكمل وجه وتحقيق طموحاتهم.

وكان وفد من الجامعة ضم الدكتور أحمد مراد، مدير الجامعة بالإنابة، والدكتورة سعاد المرزوقي النائب المشارك لشؤون الطلبة، وغالية الأحبابي مديرة إدارة الاتصال المؤسسي بالجامعة قد قام أمس الأول، بزيارة لأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم وتشجيعهم على مواصلة التفوق الأكاديمي، والانضمام إلى جامعة الإمارات لمواصلة دراستهم الجامعية، بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة نحو استقطاب وتمكين أفضل المواهب، لمواصلة رفد المجتمع بنخبة من الخريجين ذوي الكفاءة العلمية والمهنية العالية.

وقال الدكتور أحمد مراد: «تنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية الجامعة لتعزيز التواصل مع الطلبة المتفوقين، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية».

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