جامعة الإمارات تكرّم نخبة من أوائل الثانوية العامة في الدولة

المصدر: البيان

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في ضوء توجيهات معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، قام سعادة الأستاذ الدكتور أحمد مراد، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، والدكتورة سعاد المرزوقي النائب المشارك لشؤون الطلبة، والأستاذة غالية الأحبابي مديرة إدارة الاتصال المؤسسي بالجامعة، بزيارة لأوائل الثانوية العامة لتقديم التهنئة لهم على تميزهم الأكاديمي.

وهدفت الزيارة إلى تشجيع الطلبة المتفوقين على مواصلة التفوق الأكاديمي، والانضمام إلى جامعة الإمارات لمواصلة دراستهم الجامعية، بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة نحو استقطاب وتمكين أفضل المواهب، لمواصلة رفد المجتمع بنخبة من الخريجين ذوي الكفاءة العلمية والمهنية العالية.

وفي هذا السياق، أكد معالي زكي أنور نسيبة "نحن فخورون بإنجازات طلبة الثانوية العامة، باعتبارهم رواداً لمستقبل الدولة وسفراء لرؤيته الطموحة، حيث تأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام جامعة الإمارات بدعم المتفوقين، وتشجيعهم على مواصلة تحقيق النجاحات في مسيرتهم العلمية، إيماناً منا بأهمية الاستثمار في تعليم الشباب وتمكينهم من الاضطلاع بواجباتهم نحو المستقبل المنشود على أكمل وجه وتحقيق طموحاتهم".

وأشار إلى أن "شبابنا هم الضمان الحقيقي لاستدامة مسيرة التقدم والنجاح لدولة الإمارات في ظل دعم قيادتنا الرشيدة للطلبة المتفوقين وتعزيز المساهمة في توجيههم لقطاعات مستقبل الإمارات في الخمسين عاماً القادمة".

من جهته أوضح سعادة الأستاذ الدكتور أحمد مراد: "تنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية الجامعة لتعزيز التواصل مع الطلبة المتفوقين، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية. ونسعى دائماً لأن تكون جامعة الإمارات الوجهة الأولى للطلبة المتميزين، لما تمتلكه من نظام تعليمي استباقي يعزز من قدرات الطلبة ويساهم في إعدادهم لقيادة سوق العمل المستقبلي، علاوة على تميزها ببنية تحتية شاملة وحرم جامعي متطور، وخدمات متكاملة للطلبة".

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