"الامارات للتعليم المدرسي" تعتمد جداول الإعادة للصفوف" من 4 حتى 12

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية لاختبارات الإعادة للصفوف من 4 حتى 12 للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم والتي تنطلق يوم "الاثنين" الموافق 8 وتستمر حتى 11 يوليو الجاري.

ويؤدي الطلبة الاختبار على فترتين ومادتين يومياً، وتبدأ الفترة الأولى من الساعة التاسعة حتى الحادية عشر، والفترة الثانية تبدأ من الساعة الثانية عشر حتى الثانية بعد الظهر.

ويستهل طلبة المرحلة الثانوية احتباراتهم في اليوم الأول بمادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، وفي التاسع من يوليو يتقدمون للامتحانات في مادتي اللغة الإنجليزية والأحياء، ومن ثم الفيزياء والتربية الإسلامية في العاشر من يوليو، وأخيراً اللغة العربية والكيمياء في الحادي عشر من يوليو.

وحددت المؤسسة الموجّهات العامة لاختبار الإعادة للعام الدراسي 2023-2024. موضحة أنه يستهدف الصفوف من الصف الرابع حتى الثاني عشر للطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية من مواد الفئة "A" في اختبار نهاية الفصل الثالث.

ويُمنح الطالب في اختبار الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة، ويؤدي طلبة الصفين الرابع والخامس اختبار الإعادة ورقياً داخل المدارس، فيما تؤدّى الكترونياً للصفوف من السادس وحتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع طلبة مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم.

ويقدّم طلبة الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص جميع اختباراتهم في مدارس التعليم الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسّقي الفروع المدرسية.

ودعت المؤسسة الطلبة إلى ضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة خلال فترة تأدية الاختبار والالتزام بارتداد الزي المدرسي، مؤكدة أن اختبار الإعادة ينظم لمرة واحدة ولا يوجد اختبار تعويضي حتى وإن كان غياب الطالب بعذر مقبول، وحددت حالات حجب الشهادات عن الطالب والتي تعود لسببين هما عدم تسليم جهاز الحاسوب وعدم تحديث البيانات.

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