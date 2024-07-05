«دبي الخيرية» تعلن استعدادها لتقديم الدعم المالي لأوائل الثانوية العامة

المصدر: وام

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أعلنت جمعية دبي الخيرية عن استعدادها التام لتقديم الدعم المالي لأوائل الثانوية العامة الذين تم تكريمهم بتلقيهم منحا دراسية من الجامعات داخل الدولة والذين تواجههم تحديات في استكمال سداد باقي مصروفات هذه المنح الدراسية وذلك طبقا لشروط الجمعية في تقديم الدعم والمساعدة المالية.

وأكدت الجمعية أهمية توفير فرصة التعليم لكل الطلاب وخاصة المتفوقين منهم من خلال رؤيتها في دعم المجتمع التعليمي وتخفيف العبء عن الطلاب الذين يواجهون صعوبات مالية منوهة بأن الجمعية على استعداد دائم للتعاون مع الطلاب وأولياء الأمور لتقديم الدعم اللازم لاستكمال مسارهم الدراسي بنجاح وتفوق.

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