«جامعة رأس الخيمة للطب» تنشئ مركز تطوير القوى العاملة الصحية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية عن إنشاء مركز تطوير القوى العاملة الصحية، كأول مركز من نوعه في المنطقة، بغرض تعزيز القوى العاملة الصحية في الدولة والمنطقة.

وأوضح الأستاذ الدكتور إسماعيل مطالقة، رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، يستهدف المركز بناء وتطوير قدرات النظم الصحية على مستوى المؤسسات، والأفراد من خلال تطوير السياسات والتخطيط والتعليم والتنظيم والإدارة في قطاع القوى العاملة الصحية، بما يوفره من برامج تعليمية وتدريبية للقيادات الصحية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، وكوادر التمريض والقابلات والكوادر الفنية الأخرى، وهيئات التدريس بالجامعات والمؤسسات الصحية الأكاديمية.

وأشار إلى أن المركز يوفر الاستشارات سواء للدول أو المؤسسات، إضافة إلى إجراء ونشر البحوث والدراسات ذات الصلة، من خلال قيادة وفريق عمل سيتم دعمه عبر تشكيل مجلس استشاري، ومجموعة خبراء من القياديين والمختصين في تطوير القوى العاملة في الصحة على المستوى الإقليمي والعالمي، مؤكداً التزام الجامعة بدعم دور المركز لتنفيذ رسالتها وأهدافها في دعم النظام الصحي وتحسين الرعاية الصحية في دولة الإمارات وخارجها .

وأوضح البروفيسور الشيخ بدر، المدير التنفيذي لمركز تنمية القوى العاملة الصحية، العلاقات الوثيقة التي ستربط المركز بمنظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين المحليين والإقليميين وعلى مستوى العالم لمواجهة تحديات القوى العاملة الصحية في المنطقة وتبادل التجارب، وأفضل الممارسات على الصعيد العالمي.

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