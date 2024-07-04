«الامارات للتعليم المدرسي»: استلام طلبات مراجعة درجات طلبة الثاني عشر ابتداء من اليوم حتى 7 يوليو

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأنه تم فتح باب استقبال طلبات مراجعة الدرجات طلبة الثاني عشر على نتائج الفصل الدراسي الثالث نهاية العام الأكاديمي الجاري 2023-2024، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى يوم الأحد المقبل 7 يوليو الجاري عبر الرابط https://idh.ese.gov.ae/complain/Login/.

وأسندت المؤسسة إلى إدارات المدارس مهام استقبال طلبات مراجعة الدرجات، والرد عليها في غضون 5 أيام من تاريخ التقديم، بالرفض أو قبول الاعتراض، أو طلب مزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى اللجنة المعنية في المؤسسة للحصول على الدعم وبيانات التواصل معهم من خلال النظام.

وشددت المؤسسة على إدارات المدارس توضيح مستوى الطالب لولي الأمر، مع ضرورة التزامه بدعم جهود المدرسة لضمان تحسين نتائج ومستوى الطالب خلال الفصل الثاني، فضلاً عن وضع خطة علاجية وإثرائية مرتبطة بنتائج التحليل لدعم رفع المستوى التحصيلي للطلبة.

وحددت المؤسسة معايير التقدّم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، لتشمل طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم الختامي بنهاية الفصل والإعادة، بحدّ أقصى ثلاث مواد من المجموعة «A» من المواد الدراسية.

وتشمل معايير التقدّم أربع فئات من الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطة تربوية «تكييف ومواءمة» أو الذين يخضعون لخطط تربوية فردية حسب كل إعاقة وتشمل الأمراض المزمنة، والطالب المريض ومرافق المريض للعلاج خارج الدولة أو الذي يتلقى العلاج داخل الدولة، وأصحاب الأعذار الطبية، ووفاة قريب من الدرجة الأولى.

ويستثني قرار مراجعة الدرجات ثمانية أنواع من الطلبات تضم طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم التكويني في مادة أو أكثر من مواد المجموعتين «A» و«B» والتي يتم مراجعتها عن طريق إدارة المدرسة مباشرة، وطلبات الترفيع بعد الرسوب، وطلبات منح فرص أخرى لتقديم اختبار الإعادة، وطلبات تعديل النسبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من حضور الطالب 65% من أيام التمدرس لطلبة الحلقة الأولى التي تضم الصفوف من الأول إلى الثالث.

وتفصيلا بحسب ضوابط تقديم طلبات مراجعة الدرجات، ينبغي أن يكون التسجيل عن طريق رقم الطالب، ورقم هوية الطالب، واختيار عدد المواد، وبيان سبب المراجعة (متوفر عدة اختيارات)، ومن المقرر أن يكون هناك لجنة مختصة في كل مدرسة برئاسة المدير، للرد على تساؤلات واستفسارات الطلبة وأولياء الأمور فيما يخص النتائج.

ويركز عمل اللجنة على مراجعة الطلبات والتحقق من مدى كفاية المعلومات المذكورة في الاعتراض والمستندات المرفقة، ورفعها للإدارة المعنية في المؤسسة لبحث محتواها والتأكد من مضمون الشكوى وصحتها، ثم يتم الرد على التظلم ويرسل إلى إدارة المدرسة التي تبلغ بدورها ولي الأمر بالنتيجة.

وتتم عملية مراجعة النتائج بين إدارة المدرسة والمؤسسة فقط، من دون الحاجة إلى زيارة أولياء الأمور لمقر المؤسسة أو فروعها، وستتواصل المؤسسة بشكل مباشر مع مديري المدارس عبر قنوات التواصل المعتمدة.

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