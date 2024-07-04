طالبات «اتصال» الجامعة القاسمية يطلعن على آليات العمل الإعلامي في «البيان »

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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في خطوة تهدف إلى تعزيز المهارات العملية والاطلاع على سير العمل في المؤسسات الإعلامية، زارت 20 طالبة من كلية الاتصال بالجامعة القاسمية مقر صحيفة «البيان»، أمس، تحت إشراف الدكتور بسام عطية المكاوي، رئيس قسم الاتصال الجماهيري بكلية الاتصال بالجامعة القاسمية.

والدكتورة وداد هارون أحمد، أستاذ الصحافة المشارك بكلية الاتصال بالجامعة القاسمية، وحظيت الطالبات بجولة تعريفية شاملة في مختلف أقسام الصحيفة، شملت أقسام التحرير، التصميم، والإخراج الصحافي، بالإضافة إلى الأقسام التقنية المختصة بنشر الأخبار على المنصات الرقمية.

وخلال الجولة، قدم الفريق الصحافي شرحاً مفصلاً حول آليات العمل اليومي وكيفية إعداد الأخبار من لحظة تلقي المعلومات حتى نشرها على الصحيفة الورقية والمنصات الرقمية. كما أتيحت الفرصة للطالبات لمشاهدة العملية التحريرية والتصميمية عن قرب، ما أضاف لهن فهماً أعمق لدور كل قسم في إنتاج الصحيفة.

وأكدت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في دبي للإعلام، أن الزيارة تأتي في إطار التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والإعلامية لتعزيز خبرات الطلاب العملية وإعدادهم لسوق العمل، موضحة أن «البيان» تسعى دائماً لدعم المبادرات التي تهدف إلى تطوير الكوادر الإعلامية الشابة، وتُعد مثل هذه الزيارات جزءاً من استراتيجية الصحيفة لتعزيز التفاعل مع المجتمع الأكاديمي وتشجيع الطلاب على الانخراط في المجالات الإعلامية بمهنية عالية.

وأضافت أن الصحيفة استعرضت للطالبات كيفية التعامل مع الأخبار العاجلة، وتفاصيل عملية التحرير التي تمر بها الأخبار قبل نشرها، وكذلك تم التركيز على أهمية التعاون بين مختلف الأقسام لضمان جودة المحتوى المقدم.

كما قامت الصحيفة بتقديم جلسة نقاشية مفتوحة مع بعض محرريها البارزين، حيث تم تبادل الأفكار والآراء حول مستقبل الصحافة وأهمية التطور التكنولوجي في الإعلام، وتم تسليط الضوء على التغيرات السريعة التي يشهدها المجال الإعلامي، وأهمية التكيف مع هذه التغيرات لضمان استمرار النجاح والتفوق.

وفي ختام الزيارة، أعربت الطالبات عن سعادتهن بهذه التجربة القيّمة التي منحتهن نظرة واقعية على بيئة العمل الصحفي، كما أشادت إدارة الصحيفة بمستوى الحماس والتفاعل الذي أبدته الطالبات، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الزيارة في إثراء تجربتهن الأكاديمية والعملية. واختتمت الطالبات زيارتهن بمعرفة أعمق وأكثر شمولية عن الدور الذي تلعبه الصحافة في نقل الحقيقة والمساهمة في تنمية المجتمع، مسلحات بالخبرات والمعلومات التي ستمكنهن من المضي قدماً في مسيرتهن الأكاديمية والمهنية بثقة وعزم.

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