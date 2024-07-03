اليوم.. إعلان نتائج الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تعلن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي نتائج نهاية العام الدراسي 2023 - 2024 لكل المراحل الدراسية، اعتباراً من اليوم للصفوف من 9 حتى 12.

مؤكدة أنه بإمكان طلبة الثاني عشر الحصول على نتائجهم عند الساعة العاشرة صباحاً، أما الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر فيمكنهم الحصول عليها في تمام الساعة الرابعة مساءً، فيما سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن غداً في تمام الساعة العاشرة صباحاً ومن الصف الأول إلى الرابع في تمام الساعة الرابعة مساءً، وذلك حسب البرمجة الزمنية لإعلان النتائج للمراحل الدراسية كافة، والذي أعلنته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أخيراً.

ويستطيع الطلبة الحصول على نتائجهم وطباعتها بحسب التواريخ الواردة في البرنامج بدءاً من الساعة الثامنة مساءً ولغاية الساعة 12 صباحاً بحسب الصفوف والبرنامج الزمني تبعاً لذلك.

وأفاد الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الأكاديمي 2024/2023، أن شهادات طلبة الصف الثاني عشر تتضمن نتائج مواد المجموعة A، وتكون التقديرات مكتوبة بالحروف والنسب المئوية، ونتائج مواد المجموعة B بتقديرات مكتوبة بالحروف ولا تحتسب في المعدل النهائي للطالب، إضافة إلى متوسط الدرجات الإجمالي والنهائي لجميع مواد المجموعة A.

وحول سياسة إصدار الشهادات لطلبة الصف الثاني عشر أوضح الدليل أن الشهادات تصدر إلكترونياً، ويمكن الوصول إليها من خلال رمز الاستجابة (QR code)، وترفق الشهادة الدراسية إلكترونياً بملف الطالب من خلال أنظمة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بصيغة PDF.

ويسمح بطباعة الشهادة الدراسية للمراحل كافة، وكذلك يسمح بإصدار شهادة الصف الثاني عشر على ورق رسمي يحمل ترويسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لفرض الاستخدام خارج الدولة، ويمكن للطلبة تقديم طلب هذه الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة، على أن ترسل لهم بواسطة شركة توصيل.

إلى ذلك، دعت المؤسسة أولياء أمور الطلبة إلى الاطلاع على سياسة تقييم أداء الطلبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ese.gov.ae بهدف التعرف على معاييرها ومدى تقدم التحصيل الأكاديمي لأبنائهم وفقاً لذلك.

وأعلنت المؤسسة، أخيراً، عن موعد اختبارات الإعادة لنهاية العام الدراسي وتبدأ من 8 يوليو المقبل وتستمر لغاية 12 يوليو 2024.

وأوضحت المؤسسة أن اختبارات الإعادة تستهدف الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في إحدى مواد المجموعة A، من الصف الرابع وحتى الصف الثاني عشر. حيث حددت المؤسسة الحد الأدنى لدرجة الاجتياز بـ 50 % لطلبة الصف الرابع والحلقة الثانية و60 % لطلبة الحلقة الثالثة.

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