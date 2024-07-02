مريم الزعابي الأولى في مسار النخبة: طموحي الهندسة الكيميائية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حصلت الطالبة مريم عبيد راشد حمد علي الزعابي على المركز الأول ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، في مسار النخبة من مدرسة أم المؤمنين للبنات من الفجيرة.

وأعربت مريم عن سعادتها بنشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اسمها ضمن قائمة الأوائل عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» مؤكدة نيتها دراسة الهندسة الكيميائية. وقالت مريم إنها لم تتوقع أن تكون ضمن الأوائل، مشيرة إلى أن نجاحها هو من فضل الله أولاً، ثم بفضل دعم أهلها ومعلمتها، مؤكدة أن تنظيمها لمواعيد دراستها كان له دور كبير في تحقيق هذا النجاح، ناصحة زملاءها بالاجتهاد والمثابرة.

وأشارت مريم إلى أن دعم أسرتها كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز البارز، فقد كانت عائلتها توفر لها كل ما تحتاجه من بيئة دراسية مناسبة، ودعم نفسي ومعنوي مستمر، وكانوا دائماً يشجعونها على الاجتهاد والمثابرة، كما كانوا يتابعون تقدمها الدراسي عن كثب، ويحرصون على توفير كل ما يلزمها من كتب ومراجع وأدوات تعليمية. بالإضافة إلى دعم الأسرة، كان لمعلماتها دور كبير في نجاحها، إذ كن يقدمن لها الدعم الأكاديمي ويشرحن لها المواد الدراسية.

وأعربت مريم عن نيتها دراسة الهندسة الكيميائية، موضحة أن هذا المجال يثير شغفها واهتمامها منذ فترة طويلة، وترى أن الهندسة الكيميائية تتيح لها الفرصة للإسهام في تطوير حلول مبتكرة لمشكلات بيئية وصناعية، وأنها تتطلع إلى تطبيق ما ستتعلمه في خدمة مجتمعها ووطنها، كما أعربت عن طموحها إلى متابعة دراساتها العليا والبحث العلمي في هذا المجال، مؤكدةً أن تحقيقها للمركز الأول هو مجرد بداية لمسيرة طويلة من التعلم والتفوق.

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