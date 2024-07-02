ورد محمود الأول في المسار العام للتعليم الخاص: أطمح لدراسة علم البيانات

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أكد ورد عمر محمود، الأول في الثانوية العامة المسار العام في التعليم الخاص ويحمل الجنسية الفلسطينية، وهو طالب في مدرسة التسامح في إمارة أبوظبي، أنه يرغب بعد الانتهاء وبتفوق من مرحلة الثانوية العامة الالتحاق بجامعة خليفة، ودراسة تخصص علوم البيانات. ونصح ورد عمر جميع زملائه الطلاب الذين يتطلعون إلى التفوق بضرورة تنظيم أوقاتهم الدراسية، ومراجعة الدروس بشكل مستمر، مع التركيز الجيد في المذاكرة، وعدم تضييع أوقاتهم في فترة الاستعداد للامتحانات بما لا يفيدهم، لأنها فترة من شأنها أن تنقلهم إلى مرحلة جديدة من حياتهم العلمية وهي الجامعية.

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