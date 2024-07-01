علياء حسن درويش: أحلم أن أكون رائدة في مجال الفيزياء

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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أكدت الطالبة علياء حسن حسن درويش، من رأس الخيمة، الحاصلة على المركز الأول في المسار العام حكومي من مدرسة الهمهام الثانوية بنات في رأس الخيمة، ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، إن لحظة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لقائمة أوائل الثانوية لحظة سعيدة في حياتي ولا يمكن للكلمات أن تعبر عنها.

وأشارت إلى أهمية دور دولة الإمارات وقيادتنا الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً لقطاع التعليم والمتعلمين وفئات الميدان التربوي، مما هيأ الطريق أمام الأجيال المختلفة لتحقيق النجاح والتفوق، وأهدي تفوقي لدولتنا الحبيبة التي أسعى لرد الجميل لها من خلال الالتحاق بتخصص الفيزياء في جامعة خليفة بإمارة أبوظبي للوصول إلى الحلم الأكبر والمتمثل في ريادة الفضاء، مؤكدة أن اختيار تخصص الفيزياء نابع من شغفي منذ الصغر بعالم الفضاء والكواكب، والنجوم والأقمار الصناعية وغيرها، والأهم هو رد الجميل لدولتنا وقيادتنا الرشيدة.

وقالت علياء: أهدي نجاحي وتفوقي لعائلتي التي كانت الداعم الدائم طوال سنوات دراستي والتي هيأت لي كل سبل الراحة للتركيز في المذاكرة والتحصيل العلمي، بالإضافة لدور المدرسة والمعلمات الذين قدموا لي كافة أشكال الدعم، وصولاً لصديقاتي اللاتي تعاهدنا سوياً على تحقيق النجاح والتفوق.

وأشارت إلى أن خريطة نجاحي تتمثل في الحرص الشديد على مراجعة المواد الدراسية أولاً بأول، وتخصيص أوقات لتقوية اللغة العربية والانجليزية، ورغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها خلال العام الدراسي، إلا أن الأسرة والمدرسة وصديقاتي كانوا لهم الفضل الكبير فيما وصلت له.

ووجهت علياء شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، على دعمهم اللامحدود للطلاب والطالبات وحرصهم على توفير بيئة تعليمية متكاملة تحفز على التفوق والابتكار.

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