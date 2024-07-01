عبدالله محمد مخيمر: الشكر لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتمهيد طريق النجاح

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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أكد الطالب عبدالله محمد مخيمر الحاصل على المركز الأول ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، في المسار المتقدم حكومي من مدرسة رأس الخيمة الثانوية، على دور دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم والمتعلمين وفئات الميدان التربوي، مما هيأ الطريق أمام الأجيال المختلفة لتحقيق النجاح والتفوق.

وأعرب عبدالله مخيمر عن سعادته بنشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اسمه ضمن قائمة الأوائل عبر حساب سموه الرسمي على منصة "إكس"، مؤكداً أنه دائماً ما يضع نصب عينيه مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأننا لن نرضى إلا بالمركز الأول، والحمد لله تمكنت أن أصبح ضمن الأوائل، وهو توجه رسخه سموه في عقول كل من يعيش على أرض الإمارات الحبيبة، من مواطنين ومقيمين.

وأكد عبدالله محمد مخيمر أنه توقع النجاح بتفوق ولم يتوقع أن يكون ضمن الأوائل، مؤكداً أن النجاح يأتي أولاً بفضل من الله، ثم بفضل ودعم الأسرة التي وفرت كافة سبل الراحة، بالإضافة لدور المعلمين في مدرسة رأس الخيمة الثانوية، مشيراً إلى أن تنظيم أوقات الدراسة ومراجعة الدروس فور العودة من المدرسة وتنظيم الوقت كانوا من أبرز وسائل تحقيق النجاح.

وأشار مخيمر، إلى أن الحصول على المركز الأول يدفعني لاستكمال حلمي بالتوجه لدراسة الطب البشري، الذي أحلم به منذ صغري، والحصول على المركز الأول هو مجرد بداية لمسيرة طويلة من التعلم والتفوق، لافتاً إلى أن شقيقي الأكبر حقق المركز الأول قبل ثلاثة أعوام على مستوى إمارة رأس الخيمة ويدرس حالياً تخصص الطب البشري.

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