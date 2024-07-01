مايد الحمودي يحقق المركز الأول في أوائل ثانوية التكنولوجيا التطبيقية

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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مسيرة من التفوق تحصدها عائلة راشد خليفة الحمودي من إمارة الفجيرة، ونتائج مشرفة نالوا فيها المراتب الأولى في الثانوية العامة، ليتصدر خلال هذا العام الدراسي" 2023-2024" اسم الطالب مايد راشد الحمودي أعلى القائمة لأوائل ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، بحصوله على المركز الأول التي جاءت نتاج جهد ومثابرة وعزيمة بتحقيق أولى المراكز، حيث سبقه قبل سنوات شقيقه الأكبر خالد بحصوله على الترتيب الثامن في قائمة العشرة الأوائل على مستوى الدولة، كما حصل أيضا على المركز الأول في اختبارات " امسات".



عبر الطالب مايد راشد الحمودي مسار النخبة " العلوم المتقدمة " عن سعادته بهذا الإنجاز ، موضحاً بأن فرحته لا توصف وأن عائلته تشاركه الفرحة الكبيرة بحصوله على ترتيب متقدم على مستوى الدولة، حيث يطمح إلى دراسة الطب في جامعة الامارات، مثمناً جهود القيادة الرشيدة في توفير كل مقومات التعليم التكنولوجي وبث روح التحفيز والتشجيع في الطلبة لمواصلة مشوارهم التعليمي بتفوق، كما توجه بالشكر والتقدير لكافة الكادر التعليمي على دعمهم واهتمامهم ليهدي تفوقه لأسرته من كان لهم الفضل الكبير في دفع معنوياته بتحقيق أعلى المراتب ، ويأمل أن يكون دوماً مصدر فخر لوطنه دولة الامارات.

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