وليد الأسدي الأول في التعليم الخاص: طموحي دراسة الطب البشري بجامعة الامارات

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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حصل الطالب وليد خالد الأسدي على المركز الأول في قائمة أوائل الثانوية العامة في التعليم الخاص، ضمن المسار المتقدم، من مدرسة الدولية الخاصة بأبوظبي.

وقال وليد الأسدي إنه يطمح في الالتحاق بكلية الطب البشري بجامعة الإمارات، نظراً لشغفه الكبير بالمجال الطبي ورغبته في خدمة المجتمع من خلاله.

وأضاف وليد خلال تصريحه لـ"البيان " إنه منذ صغره، كان يتلقى دعماً مستمراً من أسرته، مما ساهم في تميزه الدراسي منذ مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، حيث كان دائماً يحصل على المركز الأول على مستوى المدرسة".

وأكد وليد أن المتابعة اليومية لدروسه كانت السر وراء نجاحه، مشيراً إلى أهمية عدم تراكم الدروس وضرورة المراجعة المستمرة.

وأوضح وليد أن الدورات عبر الإنترنت كانت مفيدة جداً في مسيرته التعليمية، حيث ساعدته في تعزيز معرفته ومهاراته في مختلف المواد، مشيرا إلى أن هذه الدورات كانت توفر له مصادر تعليمية إضافية وإمكانيات تفاعلية للتعلم، مما أسهم في تحسين أدائه الأكاديمي.

وقد حقق وليد نتائج مبهرة في امتحانات امسات هذا العام، حيث حصل على 2000 من 2000 في ماده الرياضيات، و1800 من 2000 في اللغة الإنجليزية، مما يعكس مستواه العالي وتفوقه الأكاديمي.

ونصح زملاءه بالاعتماد على المتابعة اليومية للدروس وعدم تراكمها، والاستفادة من الدورات التعليمية عبر الإنترنت لتحقيق أفضل النتائج في مسيرتهم الدراسية.

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