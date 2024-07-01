محمد بن راشد مباركاً لأوائل الثانوية العامة: في طلابنا نرى كوادرنا الوطنية الجديدة

المصدر: البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لأوائل الثانوية العامة تفوقهم.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة تفوقهم .. ونهنئ أولياء أمورهم ومعلميهم .. ونبارك لجهازنا التعليمي ختام عامهم الدراسي بنجاح .. في مدارسنا نرى مستقبلنا .. وفي طلابنا نرى كوادرنا الوطنية الجديدة .. ومن ميدان التعليم ننطلق في ميادين التنمية والتطور باذن الله .. وفق الله الجميع .. وإجازة طيبة وسعيدة للجميع باذن الله" .

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