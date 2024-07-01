«حمدان الذكية» تستقبل طلبات التقدم لـ«منحة حمدان بن محمد» لمتفوّقي الثانوية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن استقبال طلبات التقدم لمنحة سمو الشيخ حمدان بن محمد الدراسية بدءاً من اليوم، وتركز هذه المبادرة على دعم وتشجيع الطلاب المتميزين لاستكمال دراساتهم الجامعية في تخصّصات تؤهّلهم ليصبحوا قادة المستقبل.

وتستهدف المنحة خرّيجي الثانوية العامة الراغبين في متابعة دراستهم في الجامعة، وخرّيجي برنامج الخدمة الوطنية في الدولة الذين يستوفون متطلّبات القبول ويحقّقون معدلاً دراسياً لا يقلّ عن 90 %.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة: «يعكس استمرار تقديم هذه المنحة التزام الجامعة بدعم الطلاب المتفوّقين بموجب توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرئيس الأعلى للجامعة، وتزويد هؤلاء الطلاب بالموارد الأكاديمية والمهنية اللازمة لتمكينهم من المساهمة الفاعلة في نهضة الوطن وتقدّمه، لا سيما أن هذه المبادرة تمثل قوة دافعة لجهود تأهيل الكفاءات الوطنية.

وأضاف:»سنواصل في الجامعة دعم الكوادر الوطنية وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتميّز في التعليم العالي».

وتشمل المنحة تغطيةً كاملة للرسوم الدراسية للطلاب الذين يستوفون متطلّبات القبول في جامعة حمدان بن محمد الذكية، وتركز جميع البرامج الأكاديمية على تنمية مهارات حلّ المشكلات، وتحفيز التفكير النقدي، وتطوير المهارات التخصّصية في مجالات محدّدة، ما من شأنه تزويد الطلاب بالأدوات الضرورية لتعزيز نموّهم المعرفي ونجاحهم في مجالات تخصّصهم وفي بيئات الأعمال التنافسية.

ومن الجدير بالذكر أن باب استقبال الطلبات سيستمر حتى 26 يوليو الجاري، وعلى الراغبين في التقديم على المنحة التواصل مع فريق القبول في الجامعة الذي سيُقدّم لهم المساعدة والإجابة عن استفساراتهم.

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